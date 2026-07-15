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想要終結單身？不妨改變聊天方式 適度展現不完美

編譯中心／綜合報導
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現代人往往過度擔心「分享太多」，但實際上阻礙親密感建立的通常是「分享太少」。(美...
現代人往往過度擔心「分享太多」，但實際上阻礙親密感建立的通常是「分享太少」。(美聯社)

在約會交友的世界裡，人們往往沉迷於追逐所謂的「LMS」：高顏值(Looks)、多金(Money)與高社會地位(Status)，也就是中文的「高富帥」或「白富美」。不可否認，擺出這些條件確實能幫你吸引到更多的「喜歡」；但如果你的目標是尋找一段長久且深刻的真愛，一味兜售這些外在條件，反而會拉開人與人之間的距離，讓你陷入無止境的孤單。

CNN報導，河濱加州大學心理學教授柳博米爾斯基(Sonja Lyubomirsky)與紐約羅徹斯特大學關係專家里斯(Harry Reis)在共同著作「如何感到被愛」(How to Feel Loved: The Five Mindsets That Get You More of What Matters Most)中指出，許多人誤以為只要自己變得更完美、更有錢、更漂亮，就能獲得更多愛。

然而科學實證顯示，人類的大腦在演化期間，將「缺乏連結、感覺不被愛」視為一種等同於缺乏食物和水的生存威脅，會直接提高失智、中風、甚至早逝的風險。想要建立高品質的連結，關鍵不在於「努力隱藏缺點、試圖令人驚豔」，而在於「改變對話方式，讓自己被真正認識」。

兩位學者提出，想要打破關係防線，必須「帶著理解的目的去傾聽」，不急著給建議，僅僅讓對方感受到自己的重要性。其次是拋棄老套的問候，改問「這周有發生什麼啟發你的事嗎？」來激發深層對話。最後是「循序漸進地展現脆弱」，別再只用一句「我很好」帶過，試著坦承「明天的簡報讓我有點緊張」，這種適度展現脆弱正是建立信任的最高投資。

研究決策科學的學者約翰(Leslie John)也呼籲，現代人往往過度擔心「分享太多」(too much information，TMI)，但實際上阻礙親密感建立的通常是「分享太少」(too little information，TLI)。適度展現脆弱與不完美，能強化免疫系統、緩解憂鬱。

不過專家也提醒，這種分享必須是「雙向的雙人舞」，而非單方面的滔滔不絕。只要多一點好奇心與感同身受的包容，你就會發現，在戀愛與人際關係中，最令人無法抗拒的三個字其實不是我愛你，而是「多說一點」(tell me more)。

精華 FAQ

  • 因為高顏值、多金與地位雖然容易吸引注意，但也可能讓人只看到表面，拉開彼此距離。若想建立長久關係，更重要的是讓對方真正認識自己。

  • 不要只停留在制式寒暄，而是改問像「這周有發生什麼啟發你的事嗎？」這類能引出深層感受的問題，並用理解的態度傾聽，而不是急著給建議。

  • 因為坦承緊張、擔心或不完美，能讓對方感受到真實與信任，進而拉近距離。專家也提醒，分享應是雙向互動，關鍵在於多點好奇心與包容。

加州大學

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