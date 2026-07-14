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買瓶水也要給小費 球迷覺得很奇怪 直呼「文化衝擊」

編譯周辰陽／綜合報導
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球迷對每點一杯飲料都期待拿小費的文化感到吃不消。圖為蘇格蘭球迷在波士頓酒吧觀賽。...
球迷對每點一杯飲料都期待拿小費的文化感到吃不消。圖為蘇格蘭球迷在波士頓酒吧觀賽。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世足賽在美加墨登場，美國小費文化讓國際球迷不適應。
  • 重點二：不少歐洲與澳洲球迷認為，買水點飲料也被期待給小費很奇怪。
  • 重點三：美國餐飲業者則強調，服務費不足以支撐員工生計，仍需小費。

2026世足賽由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，許多前往美國觀賽的國際球迷認為，美國的小費文化令人吃不消，餐飲業者則嫌不少世界盃觀光客給小費不夠大方。

美國少數餐廳和酒吧員工時薪僅略高於2美元，因此通常期待顧客支付約兩成小費，以維持生計。正跟著世足賽走訪美國各地的英格蘭球迷普萊爾(Geoff Pryor)表示，他能理解提供良好服務時應給小費，但買一瓶礦泉水時，「對方什麼都沒做卻還想拿小費」，讓他覺得「很奇怪」。

不過，普萊爾仍認為餐廳給小費是合理的。他說：「我知道他們的薪水不像英國那麼高，但整體服務通常都很好，只要服務好，他們就值得拿到好的小費。」

澳洲球迷歐佛林(Chris O'Flynn)和麥納馬拉(Robert McNamara)表示，球賽門票價格已讓荷包大失血，支付小費更進一步推高旅遊開銷。

歐佛林指出，他仍不太理解這種制度，因為澳洲就是明碼標價，照價格付款即可，但美國會要求或期待小費，有時候甚至不知道到底該給多少。他說：「大多數來到這裡的澳洲人都認為，應該提高員工薪資。確保員工獲得合理待遇，應該是企業的責任，而不是顧客。」

麥納馬拉表示，他們會盡量「入境隨俗」，但小費文化仍讓他受到文化衝擊。他說：「他們每點一杯飲料都期待拿小費，所以花費很快就暴增。買一杯飲料還要再多付五美元，真的很難理解。」

紐約布魯克林足球酒吧Banter在世足賽期間迎來不少英國及其他歐洲觀光客，但老闆凱勒(Chris Keller)表示，這些客人向來給的小費偏少，甚至完全不給小費。他說：「一直都是這樣，沒有例外。他們不是不給小費，就是裝作不知道要給小費。」

凱勒表示，他已調整制度，要求有訂位的顧客預先支付飲料費，並一併收取服務費，「這只是為了保障我們的員工。」

紐約市Hurley's Restaurant & Bar共同老闆卡利馬諾(Ann Calimano)表示，今年原本應屬淡季，店內卻人潮大增，但不是所有新顧客都習慣給小費。她說，歐洲人不像美國人那樣給小費，「這就是文化」；若顧客點了價值600美元的餐點與飲料，卻未給服務生小費，就有必要與對方溝通，解釋美國不像歐洲，服務費並未包含在價格內。

有世界盃球迷說，在美國買一瓶礦泉水，「對方什麼都沒做卻還想拿小費」，覺得「很奇怪...
有世界盃球迷說，在美國買一瓶礦泉水，「對方什麼都沒做卻還想拿小費」，覺得「很奇怪」。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為美國常在餐飲消費中期待約兩成小費，甚至買水、買飲料也可能被要求或暗示要給，讓習慣明碼標價的外國球迷覺得不合理，也會推高整體旅遊成本。

  • 他認為餐廳服務好就值得給小費，也理解美國服務生薪資較低，但對於買一瓶礦泉水卻還要付小費感到很奇怪，覺得對方幾乎沒有提供額外服務。

  • 業者表示，許多餐飲員工時薪很低，小費是支撐收入的重要部分，因此會透過預收費用或加收服務費保障員工；同時也會提醒外國客人，美國價格通常不含服務費。

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