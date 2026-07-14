華人大兵戰後在密蘇里開餐館 春田腰果雞成招牌料理

華裔廚師梁榮恩的「春田腰果雞」成為深植當地文化的招牌菜。(示意圖，美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華裔老兵梁榮恩戰後在春田市創立中餐品牌。

華裔老兵梁榮恩戰後在春田市創立中餐品牌。 重點二： 他改良腰果雞結合炸雞口味成當地招牌菜。

他改良腰果雞結合炸雞口味成當地招牌菜。 重點三：春田市如今有超過70家餐廳供應這道料理。

密蘇里州春田市(Springfield)以66號公路的誕生地自居，其實這裡也孕育了一道美式中餐經典「春田腰果雞」(Springfield-style cashew chicken)。來自廣東的廚師梁榮恩(David Leong)在二戰服役後落腳春田市，結合美國人對炸雞的熱愛與中式料理手法，創造出這道深植當地文化的招牌菜。

All Recipes報導，如今春田市有超過70家餐廳供應「春田腰果雞」，無論是否為中餐廳。梁榮恩的這道創意料理改變了當地的餐飲面貌，也在中西部飲食文化留下標記。

1940年，梁榮恩從中國廣東移民至美國，隨著美國加入第二次世界大戰，他便在海外為美國陸軍服役。梁榮恩的七個子女之一梁永華(Wing Wah Leong)說，「他(梁榮恩)是1944年6月6日在諾曼第登陸的第四營成員，因服役期間的表現獲得多枚勳章。」

戰後梁榮恩輾轉到春田市落腳。1960年代初期，他在Grove Supper Club擔任廚師，之後梁榮恩變現了一些服役期間投資的股票，決定自己開餐廳。

1963年11月，梁榮恩在春田市南部當時尚未開發的地區，開設當地第一家亞洲餐廳「梁氏茗園」(Leong's Tea House)，這家餐廳規模宏大，可容納350個座位、白色桌巾，菜單上滿是許多當地人不熟悉的菜餚，結果春田民眾猶豫不決，因為口味雖然新穎但食材陌生，餐廳經常只有半滿。這時梁榮恩明白，他得做一道能串起中西方文化的菜。

他知道美國人愛吃炸雞，於是便將經典中式料理腰果雞改良，以中西部的角度重新詮釋。他捨棄了快炒的做法，將全雞去骨、切成一口大小的塊狀，油炸至金黃酥脆。然後將雞肉裹上用雞湯、醬油和蠔油調製的鹹香醬汁，最後再撒上腰果和蔥花。這兩道菜除了名字和腰果之外，在口味、口感與做法上幾乎與原來的菜式截然不同。春田式腰果雞吃起來既熟悉又安心，同時又新鮮得讓人驚豔，很快就成為餐廳的招牌菜，隨後風靡全城。

梁氏茗園於1997年歇業。梁榮恩的七個子女在他的指導下，2010年在春田市共同經營梁氏亞洲餐廳(Leong’s Asian Diner)，繼續供應春田腰果雞及其他美式中餐經典菜餚，例如糖醋蝦、橙汁雞和芙蓉蛋。

梁榮恩於2020年7月以99歲高齡辭世，梁永華說，「能接下父親留下的這份事業，我們真的非常榮幸。我們也驕傲地把他的勳章和當兵時的照片擺出來讓大家看。」