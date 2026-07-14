二戰後 第1家吃到飽餐廳開幕 托盤裝滿食物引發滿足感

吃到飽的飲食模式在新冠肺炎疫情期間遭受重創。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 二戰後拉斯維加斯出現首家吃到飽餐廳，帶動自助餐文化興起。

二戰後拉斯維加斯出現首家吃到飽餐廳，帶動自助餐文化興起。 重點二： 美國農業產量大增，讓大量食材支撐固定價格自助餐模式。

美國農業產量大增，讓大量食材支撐固定價格自助餐模式。 重點三：疫情重創餐飲業後，自助餐式微但仍被視為拉斯維加斯特色。

吃到飽餐廳曾經在第二次世界大戰後餵飽美國人的五臟廟，但這種飲食模式在新冠肺炎疫情 期間遭受重創，之後逐漸式微。

美聯社報導，二戰結束後的一個涼爽秋夜，美國第一家吃到飽自助餐廳在拉斯維加斯開幕，吸引政治人物與藝文界人士出席捧場，日後顧客絡繹不絕。牧場酒店(El Rancho)的蜜汁火腿與烤牛肋排，象徵美國飲食文化的轉變。

冷戰時期，太空競賽與軍備競賽占據新聞版面，但農業競賽也很重要；基因技術、化學製品與機械化設備的進步，讓農產量在1948年到2017年間成長三倍。

過剩糧食成就了拉斯維加斯的吃到飽文化，其起源眾說紛紜，至少有三位拉斯維加斯傳奇人物都聲稱自己發明了吃到飽自助餐，最廣為流傳的說法源自宣傳人員麥唐諾(Herb McDonald)於2002年逝世的訃聞記載，他某晚將起司與冷盤擺上吧台，「路過的賭客喊肚子餓，自助餐就此誕生」。

內華達大學拉斯維加斯歷史教授格林(Michael Green)表示，當地賭場爭相效仿開起自助餐廳，讓賭客在空檔用餐。顧客只需支付一筆固定費用，就能端著盤子周旋在沙拉、肉類、義大利 麵與海鮮餐點之間，想吃什麼就拿什麼，不夠再拿。

作家羅斯曼(Hal K. Rothman)則在著作「霓虹大都會」(Neon Metropolis: How Las Vegas Started the Twenty-First Century)中宣稱，來自愛阿華州的黑幫老大柏曼(Davie Berman)於1944年聘請廚師為賭客準備佳餚，各式餐點在長桌上一字排開，「拉斯維加斯的傳統自助餐，就此誕生」。

無論起源為何，吃到飽自助餐日後風靡全美，Golden Corral與龐德羅莎(Ponderosa)等連鎖餐廳陸續跟進，但餐飲專家崔斯塔諾(Darren Tristano)指出，吃到飽餐廳後來逐漸被橄欖園(Olive Garden)、奇利斯(Chili's)等休閒餐飲品牌搶走顧客。

2020年，新冠肺炎疫情重創餐飲業，餘波影響至今，開放式取用大量食物的用餐模式，變得不再那麼吸引人。

拉斯維加斯資深美食記者曼奇尼(Al Mancini)認為，自助餐在當地永遠占有一席之地。他說：「托盤裝滿食物，會引發出來自本能的滿足感，人們依然熱愛這種感覺，我想他們永遠都會。」

吃到飽餐廳在第二次世界大戰後興起。(美聯社)