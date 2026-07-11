只花45元「福來雞」餵飽1家5口 影片暴紅「彷彿回到2018年」

「福來雞」炸雞三明治套餐。(取自福來雞官方臉書)

「三寶爸」強森(Jeff Johnson)最近在社群媒體 分享如何用45元在「福來雞」(Chick-fil-A)選購能餵飽一家五口的省錢妙招，不僅一夕暴紅，更引發許多為速食漲價所苦的家長共鳴。

紐約郵報報導，在物價持續飆漲的時代，曾被視為平價享受的速食也逐漸讓部分人吃不消。

播客(podcast)主持人強森6月底在Instagram上分享如何利用45元的花費買到最多餐點的影片，迅速引起廣大迴響。

強森在影片中表示，他常聽到身邊的家長抱怨，「為什麼在福來雞花這麼多錢」，接著自豪地說，「我有辦法解決這個問題。」

強森解釋，「與其讓每個人都各自點一份炸雞三明治套餐，我們剛剛是這麼做的，我們點了17元的30塊雞塊，單點五個奶油麵包，也就是三明治的部分，這樣每個麵包只要25美分。」

影片畫面帶到他的家人，手裡拿著自製的對切奶油麵包，裡面塞滿好幾塊炸雞塊，就算加點沾醬和飲料，整體花費依然比每個人分別點三明治套餐划算得多。

強森指出，如果讓五位家人各自點一份炸雞三明治、一份薯條和一杯飲料，總花費動輒就超過55元。

他強調，這樣的點餐方式「大家都很開心，爸爸也很高興，一家五口花不到45元就能吃飽。」

廣大網友對於強森的省錢祕訣讚嘆不已，有人留言寫道：「福來雞真的很貴。好建議，兄弟，感謝分享」；另一位網友附和留言：「這真的是個好點子！」

這支影片後來被轉發到社群「X平台」引起更廣大的迴響及網友回應，其中一名使用者訝異地寫道：「哇！一家五口只要45元就能吃飽？感覺就像回到2018年一樣！」

另一名網友則分享自己多年來的其他速食店的類似點餐訣竅，寫道「麥當勞的10塊雞塊組合價跟快樂兒童餐差不多，孩子們分食10塊雞塊，我們三個大人分著吃我點的套餐附的大包薯條。」