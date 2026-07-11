我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

只花45元「福來雞」餵飽1家5口 影片暴紅「彷彿回到2018年」

編譯陳韻涵／綜合報導
「福來雞」炸雞三明治套餐。(取自福來雞官方臉書)
「福來雞」炸雞三明治套餐。(取自福來雞官方臉書)

「三寶爸」強森(Jeff Johnson)最近在社群媒體分享如何用45元在「福來雞」(Chick-fil-A)選購能餵飽一家五口的省錢妙招，不僅一夕暴紅，更引發許多為速食漲價所苦的家長共鳴。

紐約郵報報導，在物價持續飆漲的時代，曾被視為平價享受的速食也逐漸讓部分人吃不消。

播客(podcast)主持人強森6月底在Instagram上分享如何利用45元的花費買到最多餐點的影片，迅速引起廣大迴響。

強森在影片中表示，他常聽到身邊的家長抱怨，「為什麼在福來雞花這麼多錢」，接著自豪地說，「我有辦法解決這個問題。」

強森解釋，「與其讓每個人都各自點一份炸雞三明治套餐，我們剛剛是這麼做的，我們點了17元的30塊雞塊，單點五個奶油麵包，也就是三明治的部分，這樣每個麵包只要25美分。」

影片畫面帶到他的家人，手裡拿著自製的對切奶油麵包，裡面塞滿好幾塊炸雞塊，就算加點沾醬和飲料，整體花費依然比每個人分別點三明治套餐划算得多。

強森指出，如果讓五位家人各自點一份炸雞三明治、一份薯條和一杯飲料，總花費動輒就超過55元。

他強調，這樣的點餐方式「大家都很開心，爸爸也很高興，一家五口花不到45元就能吃飽。」

廣大網友對於強森的省錢祕訣讚嘆不已，有人留言寫道：「福來雞真的很貴。好建議，兄弟，感謝分享」；另一位網友附和留言：「這真的是個好點子！」

這支影片後來被轉發到社群「X平台」引起更廣大的迴響及網友回應，其中一名使用者訝異地寫道：「哇！一家五口只要45元就能吃飽？感覺就像回到2018年一樣！」

另一名網友則分享自己多年來的其他速食店的類似點餐訣竅，寫道「麥當勞的10塊雞塊組合價跟快樂兒童餐差不多，孩子們分食10塊雞塊，我們三個大人分著吃我點的套餐附的大包薯條。」

精華 FAQ

  • 他點了17元的30塊雞塊，再加5個單點奶油麵包，做成迷你炸雞三明治，另視需要加醬和飲料，總花費仍低於分別點套餐。

  • 因為近年物價與速食價格持續上漲，許多家庭覺得吃速食也變得不便宜。強森的方法提供了一個實用省錢解方，因此獲得廣泛認同。

  • 不少網友讚嘆這是好主意，還有人說一家5口只花45元吃飽像回到2018年；也有人分享麥當勞等其他速食店的類似分食技巧。

社群媒體

上一則

強勁熱穹周末起籠罩全美1周 比平常高25℉

延伸閱讀

麥當勞兒童餐世界盃玩偶要收費？顧客反應兩極

麥當勞兒童餐世界盃玩偶要收費？顧客反應兩極
速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%
管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好
齊齊哈爾「一元食堂」暴紅 97歲抗美援朝老兵臨終感念

齊齊哈爾「一元食堂」暴紅 97歲抗美援朝老兵臨終感念

熱門新聞

路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
好市多（Costco）。 （美聯社）

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

2026-07-09 11:06
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

2026-07-06 16:39

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現