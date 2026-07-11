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不求買房求自由 年輕人正重新定義「美國夢」

編譯莊瑞萌／綜合報導
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研究發現，擁有一棟房屋仍被視為「美國夢」最主要的部份，但其重要性隨著世代年齡而遞...
研究發現，擁有一棟房屋仍被視為「美國夢」最主要的部份，但其重要性隨著世代年齡而遞減。(美聯社)

美國夢的定義正被悄悄重寫。西蒙顧和管理諮詢公司(Simon-Kucher)最新研究顯示，不同世代對美國夢的想像日益分歧，年輕世代不再執著於買房、成家等傳統框架，而是更重視個人自由、獨立以及日常生活的品質與有意義的體驗。

今日美國報(USA TODAY)報導，住在底特律的千禧世代佩姬·菲里肖尼(Paige Friscioni)從小聽長輩描繪的「美國夢」，不外乎上大學、努力打拚、買房子、生兒育女、養隻狗，然後安穩工作直到舒適退休，但如今，38歲的她說，當身旁同齡朋友逐一完成人生清單後，卻過得不快樂，或渴望更多，「真正的美國夢，可能是自由決定自己想要的生活，」她在TikTok上表示。

西蒙顧和的研究發現，美國夢的概念正在被重新定義，而且在世代之間愈來愈沒有統一標準。該公司合夥人席卡．賈因(Shikha Jain)說，「如今，新的美國夢變得更為個人化，就是設法讓當下生活過得下去，包括維持收支平衡、應付日常開銷及享受有意義的生活體驗。」

該研究調查5000名涵蓋Z世代、千禧世代、X世代與嬰兒潮世代成年人，受訪者的家庭收入各不相同。多數受訪者仍相信「傳統」美國夢，也就是擁有房屋、家庭、努力工作、穩定與財務進步，其中，66%的受訪者認為擁有房屋是傳統美國夢的核心；61%表示養育家庭、58%的受訪者表示，透過努力工作獲得成功是實現美國夢的關鍵；56%認為財務穩定、55%認為穩定的工作至關重要。賈因指出，「嬰兒潮世代以退休為主要目標，年輕人則更專注於眼前的財務需求。」

舉例來說，71%嬰兒潮世代最關注的主題是「舒適退休」；60%的X世代最關注「退休」與「財務穩定」；千禧世代和Z世代最關注的主題則都是「個人自由與獨立」，比率分別為50%與52%。研究並發現，生活成本是普遍存在的障礙，四個世代皆將其視為實現當前人生目標的最大阻礙。不過，31%Z世代、26%千禧世代也表示，工作不穩定同樣是一大障礙，相較之下，X世代與嬰兒潮世代占比分別為20%與5%。賈因說，「許多美國人選擇生活品質，而非追求地位與財富累積。他們更重視個人體驗與掌控感，例如在家庭與工作中保有彈性，即使必須犧牲長期儲蓄。」

在所有世代中，擁有房屋被視為「美國夢」的一部分仍排名很高，79%的嬰兒潮世代表示他們擁有自己的房屋，而X世代為64%、千禧世代為59%、Z世代為29%。78%的千禧世代和84%的Z世代表示希望有一天能擁有房屋，但有58%的千禧世代與59%的Z世代受訪者表示，目前實現此目標比上一代更加困難。

菲里肖尼認為自己已實現美國夢，但並非她從小被灌輸的那種憧憬。她高中畢業後環遊世界，有一個Z世代的女兒，而且年紀輕輕就買了房子。她表示，「美國夢不該是由別人替你設計，它應該由你自己來決定；美國夢已經不再是那個完美的樣板了。真正的美國夢，是決定你自己想要成為什麼樣的人。」

精華 FAQ

  • 年輕世代不再把買房、成家視為唯一標準，而更重視個人自由、獨立與生活品質，認為能自行決定生活方式才是真正的美國夢。

  • 嬰兒潮世代最重視舒適退休，X世代偏向退休與財務穩定；千禧世代與Z世代則更看重個人自由與獨立，顯示價值觀明顯分歧。

  • 各世代都認為生活成本是最大障礙，年輕人也常面臨工作不穩。雖然多數千禧世代與Z世代仍想擁有房屋，但認為現在比上一代更難達成。

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