不買鑽石買隕石 智慧表取代勞力士…新科技富豪顛覆奢侈消費

名牌奢侈精品向來是傳統富豪的最愛，但是因人工智慧或太空探險股票致富的新興百萬富豪，消費品味則顛覆傳統觀念。圖為紐約曼哈頓的路威酩軒(LVMH)精品店。(路透)

全球首富馬斯克 (Elon Musk)旗下太空探索公司(SpaceX )首次公開募股(IPO)後，造就一批新興科技富豪，而這群「太空新貴」的消費模式顛覆傳統富豪的觀念。

路透報導，曾任SpaceX數據科學家的奇普(Chip)持有價值約350萬元的SpaceX股票，他最近買了價值1萬元的隕石和一輛5000元的消防車。

50歲的奇普自詡為太空愛好者，他坦言還不確定如何利用這輛消防車，或許會成為三歲孩子生日派對的亮點。

奇普透露，這筆財富讓他能自由購買一些奇奇怪怪的東西，他目前正在看一款售價約8000元的泰格豪雅(TAG HEUER)的Carrera Caliber 1887 Space X手表；這款限量飛行員手表是為紀念1962年完成史上第一次環繞地球軌道飛行的NASA太空人 約翰葛倫(John Glenn)而設計。

2025年股市大漲加上近期人工智慧公司先後上市，造就約44萬名美國人晉身百萬富翁，但這波榮景是否會造就全球奢侈品產業帶來新的黃金時代仍是未知數。

貝恩策略顧問(Bain & Company)合夥人萊瓦托(Federica Levato)說：「這個產業正與其他產業爭搶潛在開支與採購。」

貝恩研究顯示，個人奢侈品市場雖然在2025年達到4060億元，但過去兩年持續萎縮，但北美仍是路威酩軒(LVMH)、歷峰集團(Richemont)、愛馬仕(Hermès)，以及法國開雲集團(Kering)旗下的古馳(Gucci)成長最快的地區之一。

歷峰集團執行長博斯(Nicolas Bos)5月時表示，「美國消費者信心高漲」，帶動強勁銷售。

新科技富豪的品味與傳統富豪大相逕庭，領導OpenAI市場推廣部門、持有SpaceX未公開股份的AI策略師卡斯(Zack Kass)說：「我高中和大學都打過排球，我正用我在OpenAI賺的錢購買一支職業球隊。」

Harrison Lifestyle Concierge創辦人科爾科特(Harrison Colcord)指出，科技業的從業人員更偏好智慧手表。前SpaceX工程師羅伯特(Robert)透露，他和妻子最近購入新款蘋果手表(Apple Watch)並加強健身，兩人計畫在阿拉斯加郵輪之旅後，將大部分新財富再投資新項目。

不過，勞力士(Rolex)和歷峰集團旗下卡地亞(Cartier)等傳統名表仍具投資吸引力，因為這類商品保值且轉售價格通常高於零售價。

科爾科特說：「你不會穿著燕尾服或西裝時還配戴著智慧手表吧？」

瑞士鐘表業聯合會(Swiss Watch Industry)今年1月數據顯示，雖然受到關稅影響，美國仍是2025年瑞士手表的最大出口市場，占全球出口17%。