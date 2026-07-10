獎學金不夠 賓州少女獲11護校錄取 卻讀不起

智庫調查報告指出，大學利用助學金來爭取本身就有能力支付學費的學生，而低收入家庭的學生卻被迫背負沉重債務。圖為天普大學校園。(路透)

瑪麗亞姆·艾哈邁迪(Maryam Ahmadi)13歲時獨自從阿富汗 來到美國，當時她連一句英文都不會說。2021年美軍從阿富汗首都撤離時，她在喀布爾國際機場的艾比門(Abbey Gate)與父母失散，此後便再未見過他們。

艾哈邁迪在阿富汗從小就被剝奪了接受正規教育的權利，只能在家自學；如今住在賓州 的她讀高中期間，同時修完了64個大學學分，且為了養活自己和兄弟姊妹，同時利用晚上和周末的時間打工，最後被11所護理院校錄取。但她卻無力負擔任何一所學校的學費。

這不僅是經濟負擔能力的問題，更是分配的問題。大學掌握資金，並決定將經費分配給誰。根據華府智庫New America資深撰稿人伯德(Stephen Burd)：「這些院校向低收入 學生敞開大門，卻讓他們背負可能永遠無法償還的債務。」

根據這間專注於教育和經濟機會的智庫最近發布的一份報告，大學利用助學金來爭取那些本身就有能力支付學費的學生；結果，數十億美元的資金流向了那些不需要經濟援助的學生，而那些低收入家庭卻被迫背負沉重的債務。

艾哈邁迪的寄養父母花了數個月的時間，幫她處理助學金的申請，寫信、打電話給招生辦公室，努力的去理解，為什麼像她這樣的學生明明各方面都做得非常出色，卻無法取得足夠的助學金。

她第一志願的芝加哥羅耀拉大學(Loyola University Chicago)只給了她每年3萬元的優秀學生獎學金，但艾哈邁迪寄養父母一個家庭年收入約35萬元的朋友，他們的女兒卻也獲得了同樣金額的獎學金。

艾哈邁迪他們提出了申訴，相信一旦大學了解了艾哈邁迪的情況以及她經濟狀況的窘迫，就會想辦法解決。但校方的回覆禮貌而明確：她已經獲得了所有可獲得的資助。校方建議考慮分期付款、校外獎學金或私人貸款。

而艾哈邁迪的這種情況也並非個案，這種情況在賓州各地可以說是屢見不鮮。

2026年春天，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)在天普大學健康體系(Temple University Health System，簡稱為Temple Health)前，提出了一項500萬元的護理短缺援助計畫(Nurse Shortage Assistance Program)，旨在幫助承諾畢業後在賓州醫院工作的護理專業學生支付學費；賓州表示，該州急需護士，因此願意投入公共資金進行培訓，但該州的大學似乎不太願意投資像艾哈邁迪這樣的學生。

賓州政府投入公共資金培訓未來願意在該州從事護理工作的學生，但對於低收入的家庭而言，這些補助或獎學金只是杯水車薪；示意圖。(美聯社)