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外出家中冷氣該開還是關？學者解答

編譯黃淑玲／綜合報導
炎夏若想兼顧能源效率、室內舒適度與濕度控制，外出期間最好將恆溫器所設定溫度調高幾...
炎夏若想兼顧能源效率、室內舒適度與濕度控制，外出期間最好將恆溫器所設定溫度調高幾度，而不是完全關閉冷氣。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

專家指出，外出時若想兼顧省電與舒適，通常調高恆溫器溫度比完全關閉冷氣更好，並需考量濕度、房屋隔熱與設備型態。

炎炎夏日，吹冷氣成了維持生活舒適的重要方法。外出工作時，家裡的冷氣該持續開著還是關掉？一直是眾說紛紜的話題。

美聯社訪問三位專家，他們一致表示，如果想兼顧能源效率、室內舒適度與濕度控制，最理想的做法通常是在外出期間，將恆溫器所設定溫度調高幾度，而不是完全關閉冷氣。

專家解釋，雖然將冷氣關閉數小時後再重新開啟，相較於讓冷氣持續運轉，確實能節省部分能源與電費，但這種做法在潮濕環境中可能增加黴菌滋生的風險。開開關關的磨損，也會導致需要更常維修。綜合起來怎麼做最好，還要看居住者對舒適度的要求、冷氣機型，以及建築物隔熱性能等因素。

根據能源部的資料，如果每天有八小時將恆溫器設定溫度調高華氏7到10度，一年下來最高可節省約10%的冷暖氣能源支出。

石溪紐約州立大學教授兼都市規畫專家休伊特(Elizabeth Hewitt)說，只是出去15分鐘買個東西，關掉冷氣不會帶來任何節能效益。但是出門工作，至少不在家裡有八小時的時間，關掉冷氣就基本會更節能、更省錢。然而，在一些氣候條件下，關掉冷氣會產生其他問題。

例如，在佛羅里達州這些潮濕地區，關掉冷氣，會令室內變得濕悶，再開機後更難降溫；室內濕氣的累積，也提高黴菌滋生的風險。

亞利桑納州立大學機械工程教授費蘭(Patrick Phelan)則提到，長時間關閉冷氣後再重新開啟，可能增加設備磨損，原因在於冷氣系統重新啟動後，通常需要15至30分鐘才能達到最高運轉效率。

住家本身的條件，也影響冷氣如何使用最好。波德科羅拉多大學建築工程教授亨澤(Gregor Henze)指出，混凝土或磚造房屋，能較長時間保留室內冷空氣；屋齡較高、容易漏風的住宅則會更快升溫。另外，建物隔熱較差的話，即使只是外出幾個小時，室內溫度也可能很快上升。所以，外出前調高恆溫器設定溫度，對節能是一大關鍵。

窗型冷氣因為安裝窗戶中，很難完全阻絕室外熱空氣滲入，通常效率較低。休伊特建議，在窗戶縫隙或容易漏風的地方噴灑價格便宜的發泡隔熱材料，她說，這是小投資，而且很快有效果。

費蘭提醒，智慧型恆溫器是很便利的工具，可以免除每天反覆手動調整溫度的麻煩。智慧型恆溫器會透過感測器偵測屋內是否有人，自動學習住戶的生活模式，家中無人時提高定溫節省能源，住戶返家前或返家時，再自動降低溫度。

家裡無人時冷氣關掉，確實能節省部分能源與電費，但這種做法在潮濕環境中可能增加黴菌...
家裡無人時冷氣關掉，確實能節省部分能源與電費，但這種做法在潮濕環境中可能增加黴菌滋生的風險。(美聯社)

精華 FAQ

  • 專家多認為，外出期間把恆溫器調高幾度，比完全關閉冷氣更能兼顧省電、舒適與濕度控制；若只是短時間離家，關機效益通常不大。

  • 在潮濕氣候中，冷氣關掉後室內容易積聚濕氣，回來再開時更難降溫，也可能提高黴菌滋生機率，讓居住環境變得更不舒適。

  • 房屋隔熱、漏風程度與建材都會影響結果；混凝土或磚造較能保冷，老舊漏風住宅升溫較快，因此外出前調高溫度通常更有助節能。

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