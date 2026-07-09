新州「搶房」失控 加價數十萬也買不到

新澤西州郊區的搶房熱潮看不到盡頭，買家為了成功買到房子，不惜大幅加價競標。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州郊區房市持續火熱，楓木、南橙與蒙特克萊爾常見高額加價成交，買家為搶房不惜多付數十萬元。

新澤西州 郊區的搶房熱潮看不到盡頭，買家為了成功買到房子，不惜大幅加價競標。

紐約郵報報導，位於楓木鎮(Maplewood)的一棟房子開價179.5萬元，最終以227.9萬元成交，成交價比開價高出27%。另一棟位於南橙鎮(South Orange)的房子開價99.9萬元，最後以133.22萬元售出，溢價高達33%。

這些案例並非個案，而是艾塞克斯郡(Essex County)與聯合郡(Union County)郊區房市的新常態。由於房源持續短缺，買家紛紛拋開預算限制，願意多花數十萬元，只為提高勝出的機會。其中，楓木、南橙與蒙特克萊爾鎮(Montclair)已成為北新澤西最火熱的房市。許多房屋平均成交價比開價高出兩位數百分比，上市不到兩周便完成交易。

根據凱勒威廉斯中城直銷地產公司(Keller Williams Midtown Direct Realty)房仲斯萊德(Mark Slade)每周整理的市場數據，截至今年6月底，楓木鎮平均成交價約134萬元，比屋主開價平均高出15.6%；南橙鎮平均成交價超過127萬元，平均溢價16.2%；蒙特克萊爾更是三地之中最火熱的市場，買家平均支付接近25%的溢價。

自2009年開始擔任房仲並持續追蹤當地市場的斯萊德表示，他從未見過楓木、南橙與或蒙特克萊爾的房價出現年度下跌。過去幾年市場更出現「戲劇性的變化」，而新冠疫情只是加速了原本就存在的趨勢。

在他看來，這波房市熱潮其實可追溯至1997年，也就是曼哈頓中城直達通勤列車開通兩年後。自此之後，通勤族無須再於霍博肯(Hoboken)換車，即可直達紐約賓州車站(Penn Station)，大幅提升這些城鎮對紐約上班族的吸引力。

斯萊德認為，北新澤西房價正逐漸追上紐約州威徹斯特(Westchester)與長島(Long Island)多年來價格水準，但對買家而言，北新澤西依然具有更高性價比。「如今，愈來愈多買家意識到，以自己的財務能力，在北新澤西可以用更少的錢買到更大的房子。」

斯萊德表示許多買家並非來自曼哈頓，而是布魯克林、皇后區與霍博肯，過去居住於公寓，如今希望換成空間更大的獨棟住宅。「北新澤西仍提供非常高的價值。雖然對像我這樣一路看著房價上漲的人而言，現在價格看起來很瘋狂，但如果希望通勤紐約控制在45分鐘內，這裡依舊是更划算的選擇。」

除了人口移入，供需失衡更是推升房價的根本原因。斯萊德以楓木為例，這座人口約2.5萬人的小鎮擁有超過5500棟獨棟住宅，但市場上任何時間真正掛牌出售的房屋通常只有20多間，「這真的太誇張了。」

蒙特克萊爾鎮是北新澤西最火熱的房市之一。圖為該鎮的鄰居在街上聊天。(美聯社)