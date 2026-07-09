申請房貸若懶得貨比三家 每年多付650億

買房子不多比較房貸的族群，包括高收入者和信用優良的人。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： WSJ指出，美國購屋者申請房貸時常懶得貨比三家，導致每年多付約650億元，且高收入者與老年人最容易付出額外成本。

華爾街日報(WSJ)報導，購買房屋的民眾在申請房貸時，大都懶得貨比三家，結果是他們每年要多付650億元的房貸。

報導指出，在房價 高漲、房貸利率 居高不下的情況下，申請房貸時，貨比三家是降低購屋成本的少數途徑之一。但人們往往不會這樣做，即使是高收入者也不例外。

根據Bankrate執行長費洛斯(Matt Fellowes)和商業情報分析師奧康納(Jack O'Connor)的最新研究顯示，自2022年以來，購屋者每年因本可避免的抵押貸款 成本而損失約650億元，相當於每家庭每年多付3343元。他們發現，高收入和老年人往往付出的代價最大。

沒有人喜歡一遍又一遍地提交納稅申報表和銀行對帳單，或在時間緊迫的情況下比較不同貸款機構並進行談判。研究發現，儘管由於通貨膨脹上升，抵押貸款利率最近一直徘徊在6%以上的中高位置，但許多美國人仍然只獲得一份房貸報價。

費洛斯表示，那些沒有貨比三家尋找最佳抵押貸款利率的人，最終要支付所謂的「隱形房屋稅」。由於利息成本會不斷累積，即使額外利息不到1%，30年後也會累積成一筆不小的數目。對一般借款人來說，這意味會多付7.8萬元以上的房貸，高於美國家庭的退休儲蓄中位數。

費洛斯指出，「我們的研究顯示，當貸款機構彼此競爭、爭取借款人的業務時，借款人能立即節省可觀費用，平均每月可省下279元，而這筆金額足以決定許多借款人是否能實現擁有住房的夢想。」

收入愈高，並不代表你在選擇房貸上就會更精明。事實上，情況往往恰恰相反，許多富有的購房者常常支付成本過高的房貸。費洛斯指出，高收入者更傾向於相信房地產經紀人或財富管理經理的單一推薦，而不是貨比三家，迫使銀行相互競爭。

費洛斯還發現，在申請房貸方面，老年人面臨著一種隱性的「老年稅」，因為他們沒有像年輕人那樣進行大量的比價。

研究也發現，信用優良的借款人反而往往會支付過高的房貸，因為他們都很容易拿到房貸，沒有審批焦慮，從而抑制他們貨比三家的動力，錯失市場上最優的利率。相較之下，那些財務狀況捉襟見肘的人，往往能獲得更優惠的房貸利率，這主要是因為經濟壓力迫使他們必須努力尋找合適的房貸方案。

購買房屋的民眾在申請房貸時大都懶得貨比三家，結果是他們每年要多付650億元的房貸。(示意圖，美聯社)