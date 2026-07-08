美國運彩合法的州「賭博成癮確診」8年激增60%

新研究顯示，自2018年以來運動博彩合法化的州，賭博成癮的診斷率上升了60%以上，其中年輕男性增幅最大。圖為大西洋城海洋賭場的運彩下注中心。(美聯社)

賭博成癮是一種公認的精神健康疾病，患者往往無法停止賭博，而一項基於全美電子健康紀錄的新研究顯示，自2018年以來運動博彩合法化的州，賭博成癮的診斷率上升了60%以上，其中年輕男性增幅最大。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，美國電子病歷系統Epic Systems旗下的數據研究平台Epic Research分析2018年1月至2026年3月期間超過1.97億美國成年人的醫療紀錄，發現運彩合法化的州，賭博成癮發生率從每10萬人3.0例上升至每10萬人4.8例。研究團隊同時發現，在11個運彩未合法化的州，賭博成癮的診斷率下降，同一期間病例數下降了約30%。

Epic研究人員表示，這些趨勢不能歸因於任何單一的法律事件，例如某個州運彩合法化，但補充說研究結果與其他研究一致，也就是運彩合法化的州，尋求賭博問題諮商的人更多。

診斷病例增加最多的年齡層也是最有可能使用線上運彩平台的人群。公共衛生倡導研究所(Public Health Advocacy Institute)是致力於減少營利性產品造成傷害的組織，其賭博政策主任萊文特(Harry Levant)表示該研究是極重要的證據，不僅說明了運彩合法化的影響，還揭露了線上賭博的危險性前所未見，「你們正在向更年輕、更脆弱的人介紹一種高度成癮的產品。」

治療賭博成癮的門診表示觀察到大量患者尋求幫助。研究人員和臨床醫生表示，有賭博問題的人也可能不願意或無法認知到他們的成癮症狀，即使尋求幫助也可能不會到正規醫療機構，而是透過戒賭互助會、線上論壇等團體。賭博研究人員佛伯格(Rachel Volberg)表示被診斷為賭博成癮的人中，實際上不到3%至10%的人接受了相關治療。

代表運彩和其他博彩公司的美國博彩協會(American Gaming Association)的聲明卻表示，這項研究反映出人們對賭博成癮的認識有所提高，而不是一個日益嚴重的潛在問題，「雖然賭博問題對於受影響的人來說很嚴重，但這項研究並沒有表明成癮率正在上升。更多診斷數通常來自於加強篩檢、提高可用資源的認識；數十年來的研究發現，隨著合法賭博擴大，賭博成癮率並沒有增加。」該協會一位發言人更表示賭博業每年投資約5億元用於教育、研究、幫助有賭博問題的人。