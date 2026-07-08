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調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

編譯陳韻涵／綜合報導
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波士頓華埠社區中心報告指出，亞裔賭博問題並非單純的個人選擇，而是源自經濟不安全、...
波士頓華埠社區中心報告指出，亞裔賭博問題並非單純的個人選擇，而是源自經濟不安全、社會孤立、語言障礙及缺乏文化支持等結構性壓力。示意圖。(美聯社)

波士頓環球報」近期刊登的一項調查報導揭露，麻州賭場業者長期存在針對亞裔推廣掠奪性行銷策略，印證亞裔社區長久以來的疑慮，即博弈監管制度無法發揮應有的作用，反而可能如業者的期待運作。

波士頓環球報指出，亞裔僅占麻州人口8.3%，卻占永利安可波士頓港賭場(Encore Boston Harbor)賭客的25%，且遭該賭場因欠債提告的對象，超過80%為亞裔。

波士頓華埠社區中心(BCNC)表示，賭博問題並非單純的個人選擇，而是源自經濟不安全、社會孤立、語言障礙及缺乏文化支持等結構性壓力。

BCNC的2021年「亞裔關懷」(Asian CARES)報告訪談40位大波士頓地區的亞裔，結果發現近60%的受訪者把賭博當作賺快錢的方式，65%當作社交娛樂。對許多人而言，賭博提供了一種歸屬感，成為在原本孤獨、與人疏離的生活中，一個難得能與他人建立連結的空間。

報導批評賭場刻意鎖定亞裔移民勞工，只為亞裔社區提供免費接駁巴士等手法行銷，形同針對性剝削。

麻州賭場業成立以來，已為州府帶來約24億元稅收，但回饋受害群體的比率有限。

亞裔媒體ASAM新聞報導該群體內的不同聲音，部分居民認為波士頓環球報的報導有些誇大，但也有人認同賭博確實是亞裔社區亟需正視的問題。

波士頓環球報記者塞雷斯(Chris Serres)接受全國公共廣播電台(NPR)主持人童致剛(Scott Tong)訪問時，分享馬金宗(Kim Chung Ma，音譯)的故事。

塞雷斯說：「馬先生真的很想去賭場，他不會開車，就搭賭場的接駁巴士，贏過一大筆錢，中了頭獎。他的生活原本沒什麼寄託，相當孤立。那次贏錢為他打開了一扇再也關不上的門，他接下來的幾年幾乎天天泡在賭場裡。每次他想戒賭，最終都會再被吸回去，甚至一度萌生輕生念頭，也因此告別摯愛。」

塞雷斯認為，馬先生顯示憂鬰症的跡象。

華人前進會(Chinese Progressive Association)前代理執行主任黃武淑威(Vivian WuWong)表示，賭博盛行的主因之一是華埠缺乏適合長者的社群場所，「幾乎沒有綠地，無法在街上閒晃，賭博便成了大家消磨時間並社交的一種方式。」

塞雷斯指出，多位賭場高層私下坦言將亞裔社區視為好市場，除了提供優惠券與免費巴士接駁，也提供貸款服務。

洛杉磯加大(UCLA)精神科醫師提摩西·方(Timothy Fong)則提醒：「並不存在所謂『亞裔賭博基因』，但只要持續針對弱勢族群行銷，就可能人為製造出原本不存在的需求。」

賭場為吸引亞裔賭客，聘用大量會說各種亞洲語言的亞裔荷官。(美聯社)
賭場為吸引亞裔賭客，聘用大量會說各種亞洲語言的亞裔荷官。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，麻州賭場長期針對亞裔社區推廣，利用免費接駁巴士、優惠券與貸款服務吸引客源，形成帶有針對性的掠奪性行銷模式。

  • 文章提到，亞裔僅占麻州人口8.3%，卻占永利安可波士頓港賭場賭客的25%，且遭該賭場因欠債提告者中超過80%是亞裔。

  • BCNC與專家認為，賭博並非單純個人選擇，而是經濟不安全、社會孤立、語言障礙與缺乏社群空間等因素交織，讓賭博成為社交與逃避壓力的出口。

麻州 亞裔 波士頓

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