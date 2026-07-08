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WSJ：預測市場下注「散戶必輸」單一平台逾70%用戶虧錢

記者顏伶如／綜合報導
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分析顯示，在預測市場下注的玩家當中，除了使用數據驅動演算法交易的少數專業大鱷之外...
分析顯示，在預測市場下注的玩家當中，除了使用數據驅動演算法交易的少數專業大鱷之外，幾乎眾人皆輸。圖為Polymarket去年預測紐約市長選舉結果的賭盤廣告。(美聯社)

華爾街日報分析顯示，在Polymarket、Kalshi等預測市場下注的玩家當中，除了使用數據驅動演算法交易的少數專業大鱷之外，幾乎眾人皆輸，以線上賭盤網站Polymarket為例，高達67%彩金流入0.1%帳戶手中，也就是不到2000個帳戶分享將近5億利潤，熟練的專業玩家透過大數據流與演算法頻繁交易，普通散戶大多虧損。

報導指出，關鍵詞提及市場(mention markets)更是充斥著傻瓜賭注(sucker bets)的類別。

曾在澳美客牛排館(Outback Steakhouse)擔任廚師的33歲男子派德森(John Pederson)，車禍養傷無法工作，積蓄即將花光，看好到Kalshi下注有機會迅速賺一筆，因此透過浮動利率貸款借錢投注。

派德森剛開始牛刀小試便有不錯成績，押注居住地底特律每日降雪量，押注2000元得到8000元獲利。根據帳戶紀錄，隨後他利用人工智慧(AI)工具輔助踏入體育博弈交易，獲利增加到4萬1000元。

然後派德森把這筆錢全部壓在一筆賭注：某位名人是否會在電視上說出某個單字。但這筆下注讓他失掉所有獲利。

報導指出，「萬物皆可賭」的預測市場上，從體育賽事到名人、新聞事件等內容都可下注，空手而歸的玩家不只派德森而已。

根據預測平台的公開數據分析與玩家採訪，散戶在線上賭盤正在大量虧錢，少數專業玩家以及擁有海量數據流的交易公司則在搜括散戶的利潤。

華爾街日報分析從2022年11月以來在Polymarket平台曾有交易的160萬個帳戶，結果顯示超過70%用戶正在虧錢，典型用戶虧損在1元至100元之間，最慘的10%典型用戶則虧損平均4000元。

報導指出，專業玩家有時每天下注高達數萬次，利用頻繁交易的策略從微小波動當中套利，不管專注程度或自律程度都是普通玩家望塵莫及。

受過統計學訓練的前任職業撲克玩家鮑斯(Michael Boss)說，從系統層面來看，散戶玩家根本毫無勝算。在Kalshi平台上，鮑斯每分鐘下單60次，每秒鐘修改買價與賣價30次。

一名坦承賭博成癮的康州玩家，在Kalshi押注超級盃(Super Bowl)，比賽進入第四節便輸掉2000元。

印地安納州一名31歲玩家把線上賭盤形容為「像毒品一樣」讓人成癮，今年最初幾個月他幾乎天天在Kalshi下注體育比賽，共計損失5000元。

預測市場平台Kalshi在華府市區一棟大樓外牆的巨幅廣告，標榜「Kalshi禁止...
預測市場平台Kalshi在華府市區一棟大樓外牆的巨幅廣告，標榜「Kalshi禁止內線交易」。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導認為，除了少數靠數據與演算法交易的專業玩家外，預測市場裡的大多數散戶都在虧錢，顯示這類平台對一般人並不友善。

  • WSJ分析指出，Polymarket約67%的彩金流入0.1%帳戶，代表不到2000個帳戶就拿走近5億利潤，顯示獲利極度集中。

  • 文章指出，專業玩家會大量使用數據流、AI與高頻交易策略，甚至每分鐘多次下單改價；相較之下，普通散戶缺乏工具與紀律，很難長期獲利。

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