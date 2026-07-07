從電燈、電腦到電話...美國25項發明 改變你我生活

電子郵件以「@」符號來區分用戶和主機。(維基公共領域)

AI摘要 文章摘要整理： 文章盤點25項改變世界的美國發明，從電燈、電話到網際網路與人工智慧，展現科技如何重塑生活、產業、醫療與社會結構。

慶祝建國250周年，華爾街 日報請讀者從60項美國發明中選出25項最具影響力的發明：

1.電燈泡

這項發明從重塑了人類與時間的關係，不再依賴太陽。1882年紐約珍珠街第一座中央發電站落成，標誌著煤氣燈時代終結，煤氣燈曾為城市帶來嚴重的煙塵汙染和火災風險；電燈泡延長了工作時間、加速工業革命進程，不夜城中蓬勃發展的娛樂及商業，也將美國推向引領時代的先鋒。

鹵素燈泡。(維基公共領域)

2.網際網路

數位時代始於1969年的一次小插曲。當時洛杉磯加大(UCLA)和史丹福大學 之間試圖傳輸「LOGIN」一詞，但只傳輸了兩個字母就中斷了，這卻成為阿帕網(ARPANET)的雛形，也就是冷戰時期國防部 資助的通訊網項目。歷經20餘年，網際網路從封閉的軍事實驗發展成不可或缺的公共事業，徹底改變了現代生活。

3.積體電路

1958年，德州儀器公司工程師基爾比(Jack Kilby)發明出了第一塊積體電路；幾個月後，快捷半導體( Fairchild Semiconductor)的諾伊斯(Robert Noyce)獨立開發了更具商用潛力的矽基積體電路。自此電腦不再是占據整間房間的龐然大物，也推動運算能力指數級成長，催生了現代半導體產業。

積體電路。(維基公共領域)

4.個人電腦

1974年MITS公司推出微型電腦Altair 8800，雖然沒有螢幕和鍵盤，卻證明了家庭市場的需求。不久後，蘋果、IBM等公司開始提供完全組裝好的電腦。這加速了資訊時代的來臨，也催生了現代軟體產業、數位遊戲市場，並奠定了網路誕生的基礎。

5.飛機

1903年一個寒冷的早晨，萊特兄弟(Wilbur & Orville Wright)駕駛自製飛行機器凌空12秒，跨越120呎。不到11年後就出現了第一架定期商業航班。飛機改寫了全球商業的規則，壓縮空間和時間，改寫人類旅行方式。

6.交流電及直流電

愛迪生的直流電系統只能傳輸大約一哩，之後電壓就會下降。1880年代末「電流之戰」中，威斯汀豪斯(George Westinghouse)和特斯拉(Nikola Tesla)力推交流電，最終解決了這個難題。透過分離發電與用電，交流電使大型工廠不需要再依附於河流或當地燃煤電廠。電力從一種昂貴且高度局部化的城市奢侈品變為公共事業，推動了第二次工業革命。

7.電話

貝爾(Alexander Graham Bell)1876年取得了電話專利，他的裝置首次成功地將人聲轉換成電流。銅纜網路不斷擴展，企業消除了地理位置限制，使公司能夠分散運營，整體社會因電話而凝聚成一個互聯互通的社區。

貝爾1892年打出第一通從紐約至芝加哥的電話。(維基公共領域)

8.智慧型手機

2007年iPhone問世，集電話、相機、電腦於一體的消費電子產品，直覺的觸控介面加上隨時聯網，成為現代生活的萬能遙控器。智慧型手機更催生了「App經濟」，以及叫車、外送等新型演算法商業模式。

智慧型手機催生了「App經濟」。(路透)

9.冷藏技術

1930年代，冷媒氟利昂(Freon)出現，使家用冰箱成為美國中產階級廚房的必備品，到1950年已有約80%的美國家庭擁有冰箱。製冷技術也成為現代醫學的支柱，為生產、儲存、運輸疫苗和生物製劑提供了必要的溫度穩定性。

冷藏技術使家用冰箱成為美國中產階級廚房的必備品。(路透)

10.核電

原子彈用於戰場後，美國發起了原子能用途商業化的倡議。1957年賓州碼頭市核電廠(Shippingport Atomic Power Station)成功啟用，證明了核能可安全用於民用電網。核電一度因為高成本、核事故風險和安全疑慮而遭否定，但人工智慧的能源需求、氣候中和(climate-neutral)電力都使得核電再度興起。

1956年賓州一座反應器。(維基公共領域)

11.小兒麻痺疫苗

1950年代初，小兒麻痺每年導致數千名美國兒童癱瘓。1955年，沙克博士(Jonas Salk)推出了安全有效的注射疫苗，不久後薩賓(Albert Sabin)又開發了一種更便宜的口服方糖版本，成為全球免疫的關鍵。到1979年該病毒在美國基本上被消滅，證明現代醫學可以戰勝全國性流行疾病。

12.T型車

1908年之前，汽車是種脆弱的客製化奢侈品，亨利·福特(Henry Ford)改變了這個模式，設計出適合普通民眾、堅固耐用的T型車。到1920年代初期，T型車已占據全球50%汽車市場。

13.全球定位系統(GPS)

五角大廈於70年代設計出GPS，在冷戰時期一直處於高度保密狀態，直到1983年才開始提供給民航業使用，2000年終於全面開放商業用途。截至2019年，GPS網路已為美國創造1.4兆元經濟效益。

14.電視

發明家法恩斯沃斯(Philo Farnsworth)1927年發明了以陰極射管及光電管為訊號來源的電子電視，到1955年，美國一半的家庭都擁有電視機，取代廣播成為最主要的娛樂來源。電視透過創造大眾市場，成為現代消費經濟的終極引擎。美國電視廣告收入從1949年的5800萬元躍升至1955年的10億元以上，預計到2027年將接近1000億元。

15.人工智慧

人工智慧起源於1950年代的一項理論探索，直到近年運算能力爆發才出現飛躍式成長。如今人工智慧已成為先驅商業模式的無形大腦，可以自動化華爾街高頻交易、優化全球供應鏈，或精準演算數位廣告的受眾。如此充滿前景的發展也是雙面刃，生產力大幅提升的同時也可能造成勞動力流失，或對經濟和國家安全構成風險。

16.光纖

1970年，康寧玻璃(Corning Glass)研發出細如髮絲的二氧化矽光纖，能夠以極低的訊號損耗將光傳輸數哩，實現比傳統銅線更高的速度和容量，大幅降低長途通訊的成本，資訊流通因此更普及。

17.汽車產線

1913年，亨利·福特在底特律的工廠改造一條流動式產線，將T型車的組裝時間從12.5小時縮短到93分鐘，到1925年，福特公司每10秒鐘就能生產一輛T型車。車價也從850元降至260元，連普通工人也能負擔得起。福特公司大規模生產與5元日薪的模式，被各行各業競相效仿，複雜的商品變得價格親民，幫助建立現代中產階級。

18.電子郵件

程式設計師雷·湯姆林森(Ray Tomlinson)1971年選擇使用「@」符號來區分用戶和主機，這個「如何把信送到正確電腦」的解決方案，創造出了一個通用的數位身分。電郵問世後，企業處室公文、傳真機式微，讓員工可根據自己的時間表發送和接收訊息，重塑工作日的模式。

19.空調

紐約工程師開利(Willis Carrier)1902年突破機械冷凍技術，解開了氣候施加於人口流動的枷鎖；鳳凰城、休士頓、邁阿密如今的規模很大程度上要歸功於空調。據國際能源總署2018年的報告，美國用於空調的電力消耗幾乎相當於整個非洲大陸的電力消耗。

20.可互換零件

機械工程師伊萊·惠特尼(Eli Whitney)1801年在國會展示了號稱可以互換零件的滑膛槍，這個概念美國軍械中紮根，確保步槍損壞後只需更換零件，而無需聘請熟練的槍匠。這種邏輯應用到縫紉機、農業設備，奠定了現代流水線生產。

機械工程師伊萊·惠特尼發明「可互換零件」。(維基公共領域)

21.雷射

物理學家西奧多·梅曼(Theodore Maiman)1960年使用合成紅寶石棒和攝影用閃光燈成功展示了世上第一台可運作的雷射儀，此後成為數百種應用的核心，包括條碼掃描器、DVD播放器，也是高速電信、機器人製造、精密手術的關鍵。

22.化療

1943年義大利發生的一場戰爭災難，當時暴露於芥子氣的士兵白血球數嚴重下降。醫生意識到芥子氣具有殺傷細胞的特性，有可能作為對抗惡性腫瘤的潛在武器，美國醫界1940年代首次使用氮芥衍生物緩解淋巴瘤患者的病情。化療奠定了現代腫瘤治療產業的基礎，將癌症轉變為一種可控的疾病。

化療將癌症轉變為一種可控的疾病。(美聯社)

23.核磁共振造影(MRI)

MRI的原理自1940年代以來就已應用於實驗室研究，但直到1977年雷蒙德·達馬迪安(Raymond Damadian)醫師才取得突破性進展，實現首次人體MRI，取代了探查性手術，成為神經損傷、關節損傷、腫瘤分期的首選診斷方法。一台MRI掃描儀造價在100萬元到300萬元之間，現在全美共有約1萬台。

24.商用蒸氣船

工程師羅伯特·富爾頓(Robert Fulton)的蒸汽船「克萊蒙特號」(Clermont)於1807年實現動力船隻逆流而上的可行性，到了1850年，美國西部河流上的汽船數量增加到740艘。蒸汽船轉變了南北戰爭前的經濟格局，將密西西比河流域變成了全球糧食供應鏈、連接美國內陸與全球市場，財富也集中在紐奧良和聖路易斯等河流樞紐城市。

25.避孕藥

食藥局(FDA)1960年才批准避孕藥。可靠的避孕措施使女性能夠像男性一樣有條不紊地規畫自己的職業生涯。此後女性在法學院、醫學院、MBA課程中的入學人數大增，經濟學家認為避孕藥出現，與性別薪資差距縮小、女性勞動力顯著增長密切相關。