華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海外華人回中國養老前，最需評估綠卡與簽證身分風險。

海外華人回中國養老前，最需評估綠卡與簽證身分風險。 重點二： 美國醫療與退休金多半可續用，但跨境就醫需另做安排。

美國醫療與退休金多半可續用，但跨境就醫需另做安排。 重點三：租屋、高齡住宿與稅務傳承，成為返國養老核心難題。

近年不少旅居海外多年的華人 開始規劃退休生活，「回中國養老」也成為熱門話題。不過，看似簡單的決定，背後卻牽涉身分、醫療、稅務、資產管理等多項現實問題。一名長居美國近30年的網友「Richard Wang在美國」在小紅書分享回中國養老前應思考的七大重點，引發大量海外網友討論，其中綠卡 是否會失效、退休金 能否繼續領取、醫療保險及高齡租屋問題，更成為留言區最受關注的焦點。

Richard表示，自己近期實地走訪北京、上海、杭州及大連等熱門養老城市，發現許多海外華人最在意的並非房價或生活成本，而是退休返國後如何兼顧美國身分與財產安排。他提醒，美國永久居民若長期居住中國，可能因被認定放棄在美國的長期居住意圖，而面臨失去綠卡的風險，因此不少人會提前規劃返美行程，甚至申請回美證；至於美國公民，則需提前安排長期探親、團聚或居留許可等簽證。

醫療保障也是不少人擔心的重點。影片指出，美國的Medicare、Medi-Cal等醫療制度原則上無法直接支付中國醫療費用，因此許多海外華人會保留美國醫療體系，在重大疾病時返美就醫，平時則搭配中國商業醫療保險或自費醫療，依個人年齡及健康狀況調整規畫。

至於退休金方面，Richard表示，大多數情況下，美國公民即使長期居住中國，仍可繼續領取Social Security退休金；綠卡持有者則需依實際身分與個案情況判斷。此外，他也提醒，真正需要提前規畫的往往不是資產放在哪個國家，而是退休後如何管理美國房產、租金收入、股票帳戶、遺產傳承及跨境稅務等問題，尤其擁有較多海外資產的家庭，更應及早規畫信託與財富傳承。

談到養老城市選擇，Richard認為，北京、上海醫療資源最完善，杭州生活舒適度高，大連則兼具氣候宜人與生活成本較低等優勢，但沒有絕對最好的養老城市，仍需依照個人健康、家庭狀況及預算綜合考量。

影片曝光後，也引發不少海外華人分享自身經驗。有網友詢問提醒，若涉及放棄綠卡，除了退休金外，還須留意是否會衍生棄籍稅或相關稅務問題，建議事先尋求專業人士協助評估。

高齡租屋同樣成為熱烈討論的焦點。有網友坦言，65歲後在一般租屋市場確實較不容易找到房東願意出租，也有人分享家中長輩租房時，中介甚至提高租金才順利完成交易。部分網友則建議，可考慮入住養老社區或康養中心，雖然費用較高，但相對容易解決住宿問題。留言中也有人指出，一般養老院每月費用約人民幣二、五千元起，高端養老社區則可能超過人民幣一萬元，若需長照服務，費用還會更高。

此外，不少人也關心回中國後如何購買醫療保險、是否能申請長期居留、是否應直接購屋取代租屋，以及哪些城市更適合退休生活。有網友推薦青島、廈門、威海、煙台、大理、麗江等地，認為當地兼具醫療、氣候與生活品質優勢；也有人表示，自己已經準備好房子與車輛，計畫明年正式回廣州養老，期待展開退休新生活。

不過，也有部分網友持不同看法，認為回中國養老不該只看到生活便利，更應完整評估醫療、簽證、資產與跨境稅務等長期問題。許多人認為，退休只是人生另一個階段的開始，無論最終選擇留在海外或返國定居，提前做好完整規畫，才能讓退休生活更加安心。