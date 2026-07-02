不完全是AI的錯 研究：遠距工作害大學畢業生失業率高

遠程辦公的興起，是大學畢業生失業率上升的原因。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約聯準銀行研究指出，遠距工作才是青年失業上升主因。

紐約聯準銀行研究指出，遠距工作才是青年失業上升主因。 重點二： 企業難以線上培訓新人，因而更偏好雇用有經驗員工。

企業難以線上培訓新人，因而更偏好雇用有經驗員工。 重點三：可遠距工作的年輕大學畢業生失業率明顯高於疫情前。

隨著人工智慧(AI)深入金融、法律、媒體等各種白領工作，各界普遍認為是搶去年輕大學畢業生飯碗的原因，令他們無法找到工作。但紐約聯準銀行的研究指出，遠距辦公的興起，才是這些職場菜鳥失業率上升的原因。

綜合美聯社、彭博社報導，紐約聯準銀行經濟研究專家伊曼紐爾 (Natalia Emanuel) 領導的研究人員，6月1日在該銀行官網發布團隊的研究結果，指出自新冠疫情 爆發以來，遠距辦公的興起，使企業更不願意雇用缺乏經驗的年輕員工，因為他們若不在辦公室工作，難以培訓及指導。

新創公司創辦人克勞福(Jason Crawford)表示，遠距培訓初階員工「成本非常高」。他說：「這會變成一種無形的稅，消耗資深員工的時間。」

克勞福指出，公司的頂尖員工在家工作時效率可能更高，但對資歷較淺的員工而言，情況並非如此。

研究計算出，29歲以下擁有大學學歷者的失業率，較疫情前大幅上升，其中64%可歸咎於居家辦公趨勢。

有關研究將「可遠距工作」(例如軟件工程)與「不可遠距工作」(包括機械工程、護理)作出比較，同時分析不同年齡段的失業率。發現在「可遠距工作」類別，不同年齡段之間的失業率差距最為顯著；而「不可遠距工作」中，不同年齡段之間的失業率差距已恢復到疫情前水平。

研究指出，在2017-2019年至2022-2024年間，從事可遠距工作的年輕大學畢業生，失業率上升約1個百分點，但29歲及以上者的失業率反而略有下降。至於不可遠距辦公的工作裡，年長與年輕大學畢業生之間的失業率差距並不大。

分析所得到的結果是企業減少招聘經驗不足的人，反而增加招聘經驗豐富者，因為這些具經驗的員工不需要太多的指導就能勝任工作。

不僅是大學生如此，沒有大學學位的人群也存在類似情況。

伊曼紐爾認為，早在AI 出現之前，年輕大學畢業生的就業狀況已有惡化跡象，在檢視了不同行業與AI 的相關程度後，發現 AI 對青年失業率的影響甚微，反而是居家辦公模式阻礙了員工培訓及發展。

這個結果也跟目前就業市場低招聘、低解雇的情況相符，即裁員人數少，失業率基本穩定，但失業者卻難以找到新工作。

29歲以下擁有大學學歷者的失業率，較疫情前大幅上升。圖為年輕人參加工作博覽會。(美聯社)