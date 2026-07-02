大學畢業生起薪被高估2.4萬元 預期8萬實際僅5.6萬

大學應屆畢業生預計自己畢業一年後的工作收入約為8萬元，比實際高估2萬4000元。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 調查顯示應屆畢業生預期起薪八萬元，實際僅五萬六千餘元。

調查顯示應屆畢業生預期起薪八萬元，實際僅五萬六千餘元。 重點二： 工作十年後的薪資預期也偏高，與現實中期薪資落差明顯。

工作十年後的薪資預期也偏高，與現實中期薪資落差明顯。 重點三：AI取代入門職位、企業縮編招聘，使畢業生求職環境更嚴峻。

對於剛入社會的人來說，就業市場可以說充滿了挑戰，新求職者可能得需要重新評估自己對收入的預期。

根據房地產 網站Clever在2月和3月對畢業生進行的一項調查，如今的大學應屆畢業生，預計自己畢業一年後的收入約為8萬元。然而，Clever的調查發現，應屆畢業生的平均起薪為5萬6153元，與預期相差近2萬4000元。

隨著時間的推移，這種認知與現實之間的差距只會越來越大。學生預期，工作10年後他們的平均年薪將能達到14萬4889元。但根據Clever數據，這個預期太高，因為職業生涯中期平均年薪為9萬5521元。

每年有超過300萬應屆畢業生進入職場，他們都寄望大學學位能為他們帶來一份高薪工作。然而，2026年，這些手握文憑的職場新鮮人卻面臨近年來最嚴峻的就業市場。

隨著AI的發展重塑就業市場，一些大型企業表示，他們開始著手用AI來取代入門級職位，好簡化營運流程並降低成本。而對經濟形勢和持續通膨的擔憂，也導致一些公司暫停招聘計畫。

多項研究表明，在就業市場動盪、學費上漲和學生貸款 餘額不斷攀升的背景下，愈來愈多的年輕人開始質疑大學學位是否值得。同時，Clever的研究則發現，各專業的學生普遍高估了學位未來的價值。

根據Clever的數據，工程師系學生預期的起薪為9萬2452元，比他們畢業一年後的實際收入高出近20%。

對許多年輕人來說，未來的收入是實現經濟獨立的關鍵。由於經濟壓力，許多擁有大學文憑者在畢業多年後，都仍然需要依靠家庭的經濟支持。

根據Savings.com發布的一份2025年報告，如今約有一半的父母，支付諸如食品雜貨、水電費和房租等基本月度開支等方面，仍在幫助子女，比率創下歷史新高。

儘管薪資預期可能與2025年有所不同，但根據「全美大學與雇主協會」(NACE)的另一項調查，2026年應屆畢業生的平均起薪在各專業普遍有所提高。

「就招募和薪資而言，今年畢業生的前景似乎略好一些，」NACE資深研究經理孔茨(Andrea Koncz)表示。

NACE調查發現，應屆畢業生的平均薪資總體增長了5.5%，從6萬5276元增至6萬8873元，而工程或電腦科學等通常薪資較高的科系，薪資增長勢頭也依然強勁。

剛入社會的年輕人，面臨充滿挑戰的就業市場。圖為星巴克招募人員與一名工作應徵者面談。(美聯社)