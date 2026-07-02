市場需求強 5工作培訓期不到1年就可取得證照

抽血技術員的培訓課程為期4至8周，起薪為4萬3000元，隨著經驗累積最高可達5萬元。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章介紹五種培訓期短、卻有市場需求的職業。

文章介紹五種培訓期短、卻有市場需求的職業。 重點二： 空調、抽血與保險等職位多可在數月內取得證照。

空調、抽血與保險等職位多可在數月內取得證照。 重點三：數位行銷與資安分析師薪資較高，成長前景看俏。

許多人夢想擁有穩定且待遇優渥的工作，然而數年的學業及高額的貸款 往往成為阻礙。培訓期不長的職業則徹底改變了這幅景象，透過短期即可完成的證照課程或培訓計畫，便能進入市場需求強勁的工作領域；根據不同領域及個人學習進度，課程通常為期數周至10個月不等。

Backyard Garden Lover網站列出以下這五種職業的培訓詳情、薪資範圍及入門步驟，引導有意求職者進入快速累積技能並見到成果的職位。

1.空調技術人員(HVAC Technician)

空調技術人員負責在住宅及建築物中安裝、維修及保養暖氣、通風、空調及製冷系統。在職業學校或社區學院的培訓課程包含課堂學習與實作練習，為期六至十個月。將學習安全規範、電氣基礎知識及系統診斷，通常需通過環保署(EPA)的認證。根據勞工統計局數據，平均年薪約為5萬9000元。在此基礎上，透過實務經驗累積，將能處理複雜的商業系統，或專精於節能系統的安裝。可尋找結合有薪工作與課程的在地學徒計畫以節省開支。隨著建築物為提升能源效率而進行更新，職缺數量正持續增長。

2.保險 代理人

保險代理人協助客戶選擇汽車、住宅、人壽或商業保險方案，通常可獲得佣金加上基本薪資。取得州執照需完成20至40小時的線上或面授課程，並通過考試。課程涵蓋保單類型、職業道德及法規，可透過卡普蘭(Kaplan)等機構修讀。年薪平均為 5萬9000元，可加入經紀公司來建立客戶群。每兩年須透過繼續教育(通常為24小時)更新執照。頂尖從業人員年收入可超過10萬元。

3.數位行銷人員

數位行銷人員運用搜尋引擎優化(SEO)、廣告、社群媒體及電子郵件，為企業執行線上行銷活動。Coursera上的Google認證課程為期三至六個月，包含分析與內容製作等專題實作，可自定學習進度。無需相關經驗，課程涵蓋Google Ads與Google Analytics等工具。薪資中位數為13萬5000元，初階職位年薪約6萬1000元起；自由工作者依專案計費。隨著越來越多企業轉向線上營運，對數位行銷人員的需求持續上升。

4.抽血技術員

抽血技術員在實驗室和醫院為檢測、捐血或輸血進行抽血作業。培訓課程為期四至八周，內容結合解剖學的課堂研習與靜脈穿刺實作的時數。學成後可考取美國臨床病理學會 (ASCP) 的國家認證，考試內容涵蓋技術操作與安全規範。起薪為4萬3000元，隨著經驗累積最高可達5萬元。許多培訓課程提供帶薪培訓或就業安置協助，並有機會在行動醫療車或診所工作；為維持認證資格，需每隔幾年完成繼續教育。

5.資安分析師

資安分析師負責監控網路威脅、處理安全事件與執行政策。CompTIA Security+ 準備課程為期二至四個月，不偏重特定廠商，涵蓋威脅分析與加密技術等領域。實驗室模擬攻擊情境，考試則驗證基礎知識。一級入門薪資可達7萬8000元，且預期成長速度將加速。建議先從技術支援部門累積經驗，再專精於Wireshark等工具，一年後可進修進階認證。

空調技術人員在職業學校或社區學院的培訓課程為期6至10個月。圖為賓州一名技術人員更換住家的冷氣機。(美聯社)