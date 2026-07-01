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刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

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刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現...
賓州87歲居民貝尼（右二）最近幸運刮中刮刮樂頭獎，但他沒有選擇一次抱回160萬現金，而是終身每月領取1萬元的獎金。(賓州樂透局)

賓州一位87歲的男子最近幸運刮中「終身月領獎金」(Month for Life)刮刮樂頭獎，此獎一次領完的現金為160萬元，但出人意料的是，他沒有選擇一次抱回所有獎金，而是終身每個月領取1萬元獎金。考量到男子的剩餘壽命可能只有十幾年，很多人都覺得他的選擇很笨；但專家卻說他的選擇才是明智之舉，因為這個樂透獎金有保證最低支付額，且若一次領取，需要繳納的稅額可能非常昂貴。

理財網站Moneywise引述Berks Weekly報導，賓州柏克郡(Berks County)的貝尼(Alfred Behney)已經退休，過去是一名卡車司機，他很喜歡逛當地的農產品攤販，常在採買時順手買張刮刮樂，5月27日他在Star Gas & Diesel加油站的例行消費讓他獲得大驚喜，也改變了他的一生。

貝尼說，他買刮刮樂好幾年了，特別是開卡車時，他那天買完後給店員掃描，掃完後，他和店員站在那兩人面面相覷，完全不敢相信眼前看到的一切，他起初還以為哪裡出錯了。貝尼後來收到一張紀念性支票，他選擇餘生每個月領取1萬元獎金，而不是一次抱回160萬元獎金。

貝尼的選擇看似不聰明，但其實並非如此。就像許多提供終身支付的樂透一樣，該遊戲也包含最低保證獎金。

賓州樂透局(Pennsylvania Lottery)的新聞秘書斯沃普(Ewa Swope)說，根據官方的樂透規則，獎金將支付至得獎者過世，前25年的支付是有保障的，選擇年金選項的中獎者在領完保證支付額前去世，剩餘的支付額將分配給得中獎者指定的受益人。

若不考慮年齡，以年金的方式領取是更好的選擇嗎？瓦特會計師事務所(Watter CPA)資深稅務經理馮博德曼(Achim von Bodman)說，很多人會建議一次領取並將獎金用於投資，但當獎金金額這麼大的時候，稅務規則有所不同。

馮博德曼說，當中獎人一個月領1萬元時，將產生12萬元的年收入，讓納稅人處於中間稅率級距，但若一次領取，將把納稅人推到聯邦稅的最高稅率級距，該區間的所得稅率是37%，此外還要繳州所得稅。

因此基於這些原因，馮博德曼認為以年金的方式領取在財務上是更聰明的選擇，比起一次全領，不僅更安全也更省錢。

不過，納稅並非唯一要考量的因素，個人理財目標、投資經驗和規畫大額獎金的能力也該納入考量，諮詢包括會技師和律師等財務專家，可以協助做出正確選擇。

一次領取巨額樂透獎金，將把納稅人推到聯邦稅的最高稅率級距，此外還要繳州所得稅。(...
一次領取巨額樂透獎金，將把納稅人推到聯邦稅的最高稅率級距，此外還要繳州所得稅。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他刮中的是「終身月領獎金」頭獎，若選擇一次領取，現金總額約為160萬元；但他最後決定改為終身每月領1萬元，採年金方式領獎。

  • 專家指出，月領可避免一次領取時落入最高聯邦稅率37%，還要另繳州稅；而且該獎項有最低保證支付，財務上更安全也更省稅。

  • 依賓州樂透規則，年金獎金保證前25年支付；若中獎者在領完保證額前過世，剩餘未支付部分會分配給他事先指定的受益人。

賓州 退休

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