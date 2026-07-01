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社安金2032年將耗盡 前局長籲修法籌錢

編譯陳韻涵／綜合報導
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最新預測顯示，依賴社安金的退休人士，2032年將面臨每月支票縮水約22%的窘境。...
最新預測顯示，依賴社安金的退休人士，2032年將面臨每月支票縮水約22%的窘境。(美聯社)

社安信託基金面臨嚴重財務危機，最新報告顯示，國會若不採取行動，社安金受益人最快將於2032年底前面臨每月給付短少22%的影響；社安局前局長歐麥利(Martin O'Malley)呼籲調整高收入者的社安稅負擔，以填補龐大資金缺口。

「國會山莊報」報導，社安金信託基金最新年度報告預測，社安信託基金將在2032年第四季耗盡，比2025年的預估提前整整一季。屆時，每年徵收的薪資稅收入僅能支付原定退休給付的78%；換句話說，數百萬名依賴社安金維生的退休人士，將面臨每月支票縮水約22%的窘境。

面對這項迫在眉睫的危機，社安局前局長、民主黨馬里蘭州前州長歐麥利(Martin O'Malley)6月15日接受「NewsNation電視新聞網節目The Hill」專訪時，明確反對任何減額給付的方案，主張透過提高薪資稅課徵上限來解決財務問題。

歐麥利指出，當前法規規定年收入超過18萬4500元的部分免課社安稅，此上限設計讓高所得族群得以規避應盡的義務。

歐麥利告訴節目主持人柏曼(Blake Burman)說：「只有6%的人從上限設計中獲益。」

歐麥利直搗稅制不公的癥結，說道：「大多數美國人都認為，讓有錢人不用繳納與學校工友或老師相同稅率的稅是不公平的。」

此外，歐麥利點出信託基金加速耗損的主因在於貧富不均，由於超過薪資稅上限的收入完全免稅，導致基金消耗速度快過當年預期。他說：「這筆自1982年起刻意累積的盈餘，正以比當時預估更快的速度被消耗，原因就在於所得不平等。年收入超過18萬4500元的任何人，其超過的部分就不用再繳社安稅。」

國會議員對於如何因應社安金危機的看法分歧，眾院議長強生(Mike Johnson)日前在一場廣播訪談中呼籲共和黨議員正視社會安全、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，以及俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)等強制性支出的膨脹問題。

強生警告，「我們陷入困境的原因，在於超過74%的聯邦支出處於『自動駕駛』狀態，所以包括聯邦醫療保險計畫、聯邦醫療補助計畫及社會安全等福利項目，都必須調整和修正。」

社安局前局長歐麥利呼籲調整高收入對象的社安稅負擔，以填補龐大資金缺口。(美聯社)
社安局前局長歐麥利呼籲調整高收入對象的社安稅負擔，以填補龐大資金缺口。(美聯社)

精華 FAQ

  • 最新年度報告預測，社安信託基金將於2032年第四季耗盡。屆時薪資稅收入僅足以支付78%的退休給付，受益人每月支票可能縮水約22%。

  • 歐麥利反對刪減給付，主張提高薪資稅課徵上限，讓年收入超過18萬4500元的人也承擔更多社安稅，以補足信託基金的資金缺口。

  • 部分共和黨人士如眾院議長強生，認為社安、Medicare與Medicaid等強制性支出過大，必須修正；但歐麥利則強調應先增稅籌資，而非削減給付。

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