砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

超市一名女員工正在為顧客結帳，由於職場上的薪資不平等，影響兩性社安金多寡。 (美聯社)

社安福利制度長期存在性別差距，若聯邦政府 如預測那般於2032年削減給付，受害最深的將是屈居弱勢的年長女性。

理財網站FinanceBuzz分析政府數據發現，62歲以上的社安金 領取者當中有55%的女性，但女性受惠者每年平均領取的金額，卻比男性少5254元。

就詳細數字來看，女性每月平均領取1760元，男性則為2198元，相差438元。

性別差距不只出現在社安金的金額，更直接反映貧窮率；全國婦女法律中心(National Women's Law Center，NWLC)數據顯示，2023年至2024年間，年長女性的貧窮率從15%升至16.2%，同期間的年長男性貧窮率則維持在13.5%不變。

隨著年齡增長，貧窮問題更嚴重，在所有65歲以上人口中，80歲以上女性的貧窮率高達21%，為各群體之最。

若按婚姻狀況細分，65歲以上單身女性(含喪偶、離婚、分居或未婚)的貧窮率達21.4%，遠高於已婚女性的10.9%。

NWLC指出，2024年的社安福利讓2000萬名65歲以上長者不至落入貧窮，其中將近1140萬人為年長女性，年長男性則為860多萬人。

今日美國報分析，造成社安金性別差異的根本原因，在於社安金以個人職涯高峰收入為計算基準，職場上的薪資不平等，直接影響到退休福利。

人口普查局2024年數據顯示，全職女性收入中位數只有男性的83%。

FinanceBuzz資深內容行銷人員柯伯特(Josh Koebert)指出，兩性薪情在過去數十年來持續改善，但「兩性薪資與職涯收入上仍存在落差，這種影響在女性退休後依然存在」。

除了薪資差距，女性往往比男性更常擔任照顧者而中斷職涯，每一年的空白在社安金計算上都可能以零計算；此外，女性兼職的比率也高於男性，薪資相對低，而女性居多的教育、護理、托育及行政相關產業，薪資也低於男性居多的科技、理工領域。

若看全美地圖，地域差異懸殊；兩性社安金差距最小的地區包括華盛頓特區(每月差距174元)、夏威夷州(298元)，以及紐約州(349元)，這些地方的多元服務業經濟有助女性躋身較高薪的職位。

差距最大的州集中在能源、農業、採礦與製造業等男性為主產業蓬勃發展的地區，其中又以猶他州的差距最懸殊，男性平均月領2400元，女性則只有1751元，一年下來就差了7785元，而路易斯安納州的女性平均每月僅1552元，在全美敬陪末座。

面對潛在的社安金削減危機，NWLC社會保險法律研究員柯妮‧安德森(Courtney Anderson)呼籲，年長女性比男性更依賴社安金維持基本生活，「決策者必須強化並擴大社安金，而非削弱和刪減該福利。」

三位代表「州、郡、市雇員聯合會」的女性成員，穿著印有AFSCME的綠色服，在國會大廈前爭取調整社安福利。女性平均領取的社安金額比男性低。(美聯社)