他的周末義診…3D列印假牙 助弱勢族群重獲笑容
約有27%的美國成年人(約7200萬人)沒有牙科保險，即便享有俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)，多數人也無法負擔常規洗牙、補牙或製作假牙的昂貴費用。面對這個龐大的醫療破口，現年22歲的工程師吉布森(Connor Gibson)利用自身的工程專業，為弱勢群體帶來了改變命運的轉機。
CNN報導，吉布森目前在非營利組織「偏遠地區醫療」( Remote Area Medical，簡稱RAM)擔任牙科技術經理。總部在田納西州洛克福德的這個組織，自1985年創立以來，便透過志工行動診所為全美貧困人口提供免費醫療。
吉布森在讀社區大學時深受RAM精神啟發而加入志工，當時他對牙醫學與3D列印一竅不通，但他發現傳統製作假牙需要反覆微調，耗時長達三個月，效率極低。
為此，吉布森發揮工程背景，自學牙齒解剖學、專利軟體與數位設計，最終研發出全美首創的「行動數位假牙實驗室」(mobile digital denture lab)。他將3D列印技術融入行動卡車中，成功將假牙的製作時間從數月縮短至短短幾小時，讓患者在同一個周末就能帶著新牙回家。每當周末診所營運，吉布森甚至直接睡在實驗室裡，讓3D列印機24小時不停歇地運作，他更曾創下單個周末獨立製作35份假牙的紀錄。
當看到身上滿是刺青的壯漢或年邁的寡婦，在鏡子前因重獲露齒笑容而激動落淚時，吉布森深感震撼。他表示，「求學期間，從來沒有人告訴我們，『像假牙這樣的設計，也能改變一個人的一生。』」他又說：「第一次交付產品時，對我而言真的是一個突破性的頓悟時刻。」
吉布森指出，這份工作唯一令人感到挫折的地方，就是無法幫助所有需要幫助的人。每當有關RAM義診活動的消息傳開，總會有數百人，甚至數千人排隊等候，希望獲得協助，需求包括配眼鏡、製作假牙到接受一般醫療服務。
RAM執行長霍爾(Chris Hall)盛讚吉布森是數位牙醫學的頂尖專家。隨著近期媒體的專訪報導，大批善款與物資湧入，更有廠商承諾捐贈最新型的3D列印機。未來，這項行動實驗室的產能預計將提升三倍，在每個周末為超過100名患者創造「重拾尊嚴的奇蹟時刻」。
他自學牙齒解剖、專利軟體與數位設計，打造行動數位假牙實驗室，將3D列印技術搬上卡車，讓患者在周末就能領到假牙。 傳統假牙製作往往要反覆調整，耗時約三個月；吉布森的做法可在幾小時內完成，甚至曾在單一周末獨立製作35份假牙。 因為每次義診都吸引數百到數千人排隊，需求涵蓋眼鏡、假牙與一般醫療，擴充3D列印機後，每周末可服務超過100名患者。
精華 FAQ
他自學牙齒解剖、專利軟體與數位設計，打造行動數位假牙實驗室，將3D列印技術搬上卡車，讓患者在周末就能領到假牙。
傳統假牙製作往往要反覆調整，耗時約三個月；吉布森的做法可在幾小時內完成，甚至曾在單一周末獨立製作35份假牙。
因為每次義診都吸引數百到數千人排隊，需求涵蓋眼鏡、假牙與一般醫療，擴充3D列印機後，每周末可服務超過100名患者。
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