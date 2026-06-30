他的周末義診…3D列印假牙 助弱勢族群重獲笑容

22歲的工程師吉布森利用自身的工程專業，藉著3D列印技術成功將假牙的製作時間從數月縮短至短短幾小時。示意圖。(美聯社)

約有27%的美國成年人(約7200萬人)沒有牙科保險，即便享有俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 (Medicare)，多數人也無法負擔常規洗牙、補牙或製作假牙的昂貴費用。面對這個龐大的醫療破口，現年22歲的工程師吉布森(Connor Gibson)利用自身的工程專業，為弱勢群體帶來了改變命運的轉機。

CNN報導，吉布森目前在非營利組織「偏遠地區醫療」( Remote Area Medical，簡稱RAM)擔任牙科技術經理。總部在田納西州 洛克福德的這個組織，自1985年創立以來，便透過志工行動診所為全美貧困人口提供免費醫療。

吉布森在讀社區大學時深受RAM精神啟發而加入志工，當時他對牙醫學與3D列印一竅不通，但他發現傳統製作假牙需要反覆微調，耗時長達三個月，效率極低。

為此，吉布森發揮工程背景，自學牙齒解剖學、專利軟體與數位設計，最終研發出全美首創的「行動數位假牙實驗室」(mobile digital denture lab)。他將3D列印技術融入行動卡車中，成功將假牙的製作時間從數月縮短至短短幾小時，讓患者在同一個周末就能帶著新牙回家。每當周末診所營運，吉布森甚至直接睡在實驗室裡，讓3D列印機24小時不停歇地運作，他更曾創下單個周末獨立製作35份假牙的紀錄。

當看到身上滿是刺青的壯漢或年邁的寡婦，在鏡子前因重獲露齒笑容而激動落淚時，吉布森深感震撼。他表示，「求學期間，從來沒有人告訴我們，『像假牙這樣的設計，也能改變一個人的一生。』」他又說：「第一次交付產品時，對我而言真的是一個突破性的頓悟時刻。」

吉布森指出，這份工作唯一令人感到挫折的地方，就是無法幫助所有需要幫助的人。每當有關RAM義診活動的消息傳開，總會有數百人，甚至數千人排隊等候，希望獲得協助，需求包括配眼鏡、製作假牙到接受一般醫療服務。

RAM執行長霍爾(Chris Hall)盛讚吉布森是數位牙醫學的頂尖專家。隨著近期媒體的專訪報導，大批善款與物資湧入，更有廠商承諾捐贈最新型的3D列印機。未來，這項行動實驗室的產能預計將提升三倍，在每個周末為超過100名患者創造「重拾尊嚴的奇蹟時刻」。

約有27%的美國成年人沒有牙科保險。(美聯社)