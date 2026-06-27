財務看似穩定又不確定 51%成年人屬「矛盾的中產階級」

一輛救護車亮燈疾駛而過；民調發現半數美國成年人，看似財務安全卻擔心能否挺過緊急狀況。(路透)

幾個世代以來，中產階級信奉的是，只要努力工作終將在財務安全上獲得回報；如今，許多美國人覺得自己已履行「義務」，但所謂的財務安全卻始終未曾到來。理財網站Moneywise報導，研究人員將這類人稱為「矛盾的中產階級」(conflicted middle)，這些人表面看似財務穩定，卻仍擔心能否挺過下一次的緊急狀況。金融服務公司愛德華·瓊斯(Edward Jones)與蓋洛普(Gallup)民調發現，51%美國成年人屬於這一類，夾在穩定與不確定之間。

34歲的威斯康辛州 塑膠製造商華萊士(Nicholas Wallace)向華爾街日報表示，他總會想「天啊，萬一遇到緊急狀況怎麼辦？」、「還能再站起來嗎？」

華萊士符合許多傳統上與財務穩定相關的條件。他有一份全職工作、醫療保險 和退休帳戶，年收入約為9萬元。但像許多美國人一樣，不斷上漲的生活費用迫使他尋找方法來節省開支。為了增加收入，他最近在一家獸醫診所兼職接聽電話，也花更多時間在當地超市尋找優惠商品。

理財作家莫利紐茲(Wendy Molyneux)表示，許多家庭正經歷她所謂的「大環境財務壓力」(ambient financial strain)，當經濟發展速度超過家庭預算的適應能力時，便會產生這種持續的環境壓力。

她說，許多中產階級家庭陷入了困惑的境地，即使是收入尚可者，也常覺得自己彷彿在原地踏步。

處於矛盾中的中產階級的一大特徵，在於財務壓力未必與財務危機直接相關。愛德華·瓊斯管理合夥人彭寧頓(Penny Pennington)在報告中指出，財務壓力不僅限於身處危機者，也正影響數百萬看似生活穩定，卻感受不到安全感或滿足感的人。

該報告將「財務滿足感」定義為：感覺自己的財務狀況能夠支持自己真正想要的生活，無論是花更多時間與家人相處、追求個人目標，或是對未來充滿信心。

對許多美國人來說，滿足感與奢華無關。一位31歲的受訪者將其描述為擁有足夠的錢做家庭出遊，無論是去買些冰淇淋，或是來一趟完整的假期。

這種落差尤其令人沮喪，因為他們其實已達到許多傳統上被視為財務成功的標準。莫利紐茲說，許多人被教導，只要努力工作、接受教育並負責任地管理金錢，就能獲得財務安全；當遵循這套公式卻仍感到壓力時，他們會認為自己做錯了什麼。

莫利紐茲指出，化解這種感覺的最重要步驟之一是認清：財務壓力並不一定代表個人的失敗。她說，當人們意識到，所承受的許多壓力源於結構性挑戰，而非個人失敗時，往往就能做出更清晰的財務決策，並專注於建立務實的韌性，而非一味追求理想化的財務安全。

這種韌性可以有許多形式，財務專家建議，專注於自己能夠掌控的因素，例如建立緊急預備金、減少高利率債務，以及為意外開支預留緩衝空間；雖然這些步驟未必能消除所有的財務挑戰，但能幫助家庭以更大的信心度過不確定時期。