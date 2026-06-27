追隨其他藍州 羅德島對年收逾100萬者課新稅

羅德島民主黨籍州長麥基(Dan McKee) 12日簽署了一項預算案，將對年收入超過100萬元的居民課徵新稅，並在三年內將該州的最高稅率從5.99%提高到8.99%。(路透)

羅德島州正追隨麻州 、華盛頓州、緬因州 等民主黨 執政州，提高富人稅收以加強政府服務，民主黨籍州長麥基(Dan McKee)12日簽署了一項預算案，將對年收入超過100萬元的個人課徵新稅，並在三年內將該州的最高稅率從5.99%提高到8.99%。

彭博報導，羅德島州致力於鞏固財政預算，儘管有人警告即使只有幾位富裕居民搬離，這個全國面積最小的州也會受到傷害。麥基今年稍早曾提議立即全面實施該稅率，但州議員仍決定分階段實施，以更完善地評估影響。麥基在新聞發布會上表示：「透過要求最富有的羅德島人多繳一些稅，這份預算案也保護了羅德島居民免受川普政府魯莽削減開支的影響。」

麥基直到去年都還反對羅德島州徵收富豪稅，但在今年1月轉為支持，以此來填補預算缺口，並將該缺口歸咎於川普總統任內削減了某些聯邦支出計畫。

麻州是新英格蘭地區第一個通過富豪稅的州，自2023年該稅生效以來已從中獲得近90億元的收入，遠超立法者的預期，且這項附加稅帶來的收入逐年增加。麥基辦公室預測羅德島州全面實施該稅後，每年將帶來約1.35億元的收入。

大普羅維登斯商會(Greater Providence Chamber of Commerce)等商業團體反對這項措施，羅德島州商業上與相鄰的麻州競爭，這項措施會削弱其一項重要優勢。羅德島州人口僅100萬出頭，商會主席懷特(Laurie White)稱即使高收入者少量外流到其他州，也可能對經濟產生重大影響，有幾千名居民會受到富豪稅影響，商會計畫在下屆會議上優先考慮廢除這項稅收的立法，「作為美國最小的州，我們的經濟本來就非常脆弱。」

儘管上個月個人所得稅和其他來源的預期收入有所增加，羅德島州的立法者仍然支持富豪稅。羅德島州參議會議長勞森(Valarie Lawson)的發言人表示，向富人徵收較高的稅是「最公平的徵稅方式」。

今年稍早緬因州州長米爾斯(Janet Mills)在民主黨參議員初選中與進步派激進分子普拉特納(Graham Platner)競爭時，也改變了她反對富豪稅的立場，然而普拉特納仍贏得壓倒性的勝利。麥基今年則將競選連任，其立場轉變是否影響選情有待觀察。