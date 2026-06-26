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推廣2注射有效 美嬰兒死亡率創新低 仍高於其他高收入國

編譯周芳苑／綜合報導
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數據顯示，全美2025年嬰兒死亡率降至歷史新低，每1000名活產嬰兒死亡數略低於...
數據顯示，全美2025年嬰兒死亡率降至歷史新低，每1000名活產嬰兒死亡數略低於5.4人，但仍遠高於其他高收入國家。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

CDC初步數據顯示，美國2025年嬰兒死亡率創新低，但仍高於其他高收入國；RSV防治措施上路後，死亡率與死亡人數均持續下降。

聯邦疾病管制與預防中心(CDC)初步數據顯示，全美2025年嬰兒死亡率(Infant mortality)降至歷史新低，每1000名活產嬰兒死亡數略低於5.4人，但死亡率仍遠高於其他高收入國家，可能與貧窮、產前保健不足和其他問題有關。

依比率看，2025年每1000名活產嬰兒中的死亡人數5.4人僅較2024年約5.5人、以及前兩年的5.6人僅微降，相當於每年嬰兒死亡人數減少數百人，在統計學上意義重大。

全美嬰兒的死亡人數也在下降。CDC初步數據顯示，去年全美嬰兒死亡人數約為1萬9350人。目前推估，進一步分析後的2025年的最終數據，仍將低於2024年的約2萬50人、2023年的約2萬160人。

拜醫療技術進步、致力推動公共衛生之賜，全美嬰兒死亡率數十年來明顯下降，30年前死亡率高達每1000名嬰兒死亡7.5人。

但美國嬰兒死亡率仍高於其他高收入國家。去年發表的研究顯示，2022年美國嬰兒死亡率上升，幾乎是義大利、日本、西班牙和瑞典等其他幾個高收入民主國家的兩倍；那一年全美嬰兒死亡率出現20年來首次大增，專家將其歸因於呼吸道合胞病毒(RSV)和流感感染。

到了隔年2023年，美國衛生官員開始建議兩項新措施以降低嬰兒死亡率，其一是為嬰兒注射實驗室合成的抗體，其二是為懷孕32至36周的孕婦接種RSV疫苗；2024年嬰兒死亡率下降。

CDC於今年5月下旬發布2025年初步數據，16日針對2024年嬰兒死亡率數據發布更深入的分析，也提供2025年尚未公布的詳細資訊。

2025年初步數據顯示，出生不到28天、以及較大的嬰兒死亡率都下降，下降趨勢去年仍持續；此外，2024年嬰兒死亡率存在種族差異，黑人女性所產嬰兒的死亡率是西班牙裔、白人和亞裔美國女性所產嬰兒的兩倍以上。

研究人員並發現，懷孕39至40周的足月兒死亡率下降，其他胎齡組死亡率無顯著變化。密西西比州嬰兒死亡率最高，每1000名新生兒中9.65例死亡，新罕布夏州死亡率最低，每1000名新生兒中略低於3例死亡。

精華 FAQ

  • CDC初步數據顯示，2025年每1000名活產嬰兒死亡約5.4人，略低於2024年的5.5人，也低於前兩年的5.6人，因此被視為歷史新低，且死亡人數估計少於前一年。

  • 因為美國嬰兒死亡率仍遠高於其他高收入國家，研究也指出可能與貧窮、產前保健不足等因素有關，顯示整體公共衛生仍有明顯改善空間。

  • 2023年起，美國官員建議替嬰兒注射實驗室合成抗體，並讓懷孕32至36周孕婦接種RSV疫苗；2024年後嬰兒死亡率下降，顯示防治措施可能開始發揮效果。

CDC

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