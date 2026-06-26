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產後情緒低落見常 產後憂鬱症變嚴重 十幾年間成長逾倍

編譯尤寶琪／綜合報導
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新手媽媽珍娜·卡伯格罹患產後憂鬱症，幸好她及時接受治療，找到合適藥物，終於順利康...
新手媽媽珍娜·卡伯格罹患產後憂鬱症，幸好她及時接受治療，找到合適藥物，終於順利康復。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國產後憂鬱症近十多年明顯增加，已從9.4%升至19%，醫師提醒須及早辨識，並透過藥物、談話治療與支持協助母親復原。

珍娜·卡伯格(Jenna Carberg)產下女兒後，醫生就把孩子放在了她的胸口。「我立刻感到與她脫節，」她回憶道。

回到家後，這位來自佛羅里達州奧蘭多的新手媽媽筋疲力竭、焦慮不安，每天都以淚洗面；她最終被診斷出患有產後憂鬱症(postpartum depression)，這是一種潛在的危險疾病，會讓原本充滿喜悅的時光變成深深的絕望。

這種情緒障礙的發生率一直在上升；根據2024年發表在「美國醫學會雜誌」期刊(JAMA Network Open)的一項研究，美國產後憂鬱症的發病率在短短十幾年間成長超過一倍，從2010年的9.4%攀升至2021年的19%，部分原因是篩檢和診斷水平的提高。

產後憂鬱症因荷爾蒙水平驟降引起的較輕微，與更常見的「產後憂鬱低潮/情緒低落」(baby blues)之間，很難區分；但麻州大學陳氏醫學院(UMass Chan Medical School)婦產科醫生西馬斯(Tiffany Moore Simas)指出，識別和治療產後憂鬱症非常重要。

未接受治療的母親可能難以與嬰兒建立親密關係，也難以照顧嬰兒，且輕生風險也會增加。

「你的健康對嬰兒的健康來說，至關重要，」西馬斯表示。

★只是情緒低落 如何判斷

產後情緒低落會影響大約80%的新手媽媽，通常在分娩後不久出現。

維吉尼亞大學(University of Virginia)生殖精神醫學(reproductive psychiatry)專家佩恩(Jennifer Payne)說：「媽媽們會比平常更容易情緒波動。」

但這類哭泣和悲傷的情緒並不會嚴重到影響正常生活；媽媽們仍然能夠照顧好自己和寶寶。

★超過兩周 產後憂鬱徵兆

如果悲傷情緒持續超過兩周，這就是一個徵兆。

其他症狀還包括強烈的絕望感、焦慮感、興趣喪失、罪惡感和無價值感、精力不足、注意力不集中和食欲下降；媽媽們還可能會持續擔心寶寶，無法入睡，連續幾天不洗澡，甚至可能產生自殘的念頭。

★合適藥物 可以有效治療

找到合適的藥物，是幫助卡伯格順利康復的關鍵。

「我感覺自己又回來了，」卡伯格在服用了唯穩思(Vyvanse)後表示。

其他藥物包括像是樂復得(Zoloft)或百憂解(Prozac)等抗憂鬱藥，以及第一個獲准用於治療產後憂鬱症的藥物Zurzuvae；談話療法是另一種常見的治療方法，專家也強調充足睡眠以及來自家人和朋友的支持，也非常重要。

如果悲傷情緒持續超過兩周，就是產後憂鬱症的徵兆之一；示意圖。(美聯社)
如果悲傷情緒持續超過兩周，就是產後憂鬱症的徵兆之一；示意圖。(美聯社)

精華 FAQ

  • 產後情緒低落多在分娩後不久出現，約影響八成新手媽媽，通常是短暫哭泣與情緒波動，仍能照顧自己和寶寶；產後憂鬱症則更持久嚴重，會干擾生活與育兒。

  • 根據JAMA Network Open研究，美國產後憂鬱症發生率在十多年內翻倍，從2010年的9.4%升至2021年的19%，部分原因是篩檢與診斷能力提升。

  • 常見治療包括抗憂鬱藥如Zoloft、Prozac，以及獲准用於產後憂鬱症的Zurzuvae，另有談話療法、充足睡眠與家人朋友支持，皆有助於康復。

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