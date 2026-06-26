我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

美婦產科醫師學會不甩CDC 首提孕婦疫苗指引 倡打這4種

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦疾病管制與預防中心在衛生部長、疫苗懷疑論者小甘迺迪領導下，去年全盤修改孕產婦...
聯邦疾病管制與預防中心在衛生部長、疫苗懷疑論者小甘迺迪領導下，去年全盤修改孕產婦疫苗接種計畫，已不再建議健康孕婦接種常規新冠疫苗和季節性流感疫苗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國婦產科醫師學會發布孕婦疫苗新建議，首度與CDC分歧，主張懷孕期間接種流感、新冠、Tdap與RSV疫苗，並獲多個醫學組織支持。

美國婦產科醫師學會(American College of Obstetricians & Gynecologists，ACOG)日前發布孕婦疫苗接種建議，內容首次和聯邦衛生部疾病管制與預防中心(CDC)的指導意見大相逕庭。ACOG建議婦女懷孕期間接種四種疫苗：流感疫苗、新冠病毒(COVID)疫苗、「破傷風、白喉、百日咳三合一混合疫苗」(Tdap)以及保護胎兒免受呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，RSV)感染的疫苗。

13醫學協會組織 認可

該婦產科權威機構同時針對特定族群和有風險因素族群提出其他疫苗接種建議，並建議在產後和哺乳期接種疫苗。

ACOG的疫苗接種新計畫，得到包括美國兒科學會(AAP)、美國家庭醫師學會(American Academy of Family Physicians)、全國婦女健康執業護理師協會(National Association of Nurse Practitioners in Women's Health)和美國助產士學院(American College of Nurse-Midwives)在內的13個醫學協會和衛生組織認可。

ACOG主席克萊爾(Camille Clare)說：「國家層級建議不斷改變、外加疫苗錯誤資訊氾濫，都讓患者和醫護人員感到困惑。公眾能從可信賴來源取得可靠的、以證據為基礎的孕產婦疫苗接種資訊，至關重要。」

CDC在衛生部長、疫苗懷疑論者小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)領導下，去年全盤修改孕產婦疫苗接種計畫。CDC已不再建議健康孕婦接種常規新冠疫苗和季節性流感疫苗。

Tdap疫苗 全年皆可打

ACOG建議，孕婦應在妊娠27至36周期間接種一次Tdap，且全年任何時候皆可施打；在秋季接種流感疫苗和新冠疫苗，且全年任何時候皆可施打。

與CDC建議類似的是，ACOG建議孕婦在首次符合資格的妊娠期間，依季節性接種RSV疫苗，時間選在妊娠32至36周之間；ACOG建議只在一次妊娠期間接種。輝瑞(Pfize)的Abrysvo是目前唯一核准的RSV疫苗，僅限在一次妊娠中使用。

至於後續的妊娠，嬰兒應在出生後，接受單株抗體(monoclonal antibody)治療。

不過，許多州及美國兒科學會(AAP)都選擇各自發布不同於小甘迺迪的建議。

根據美國婦產科醫師學會最新發布的孕婦疫苗接種建議，婦女懷孕期間應接種四種疫苗：流...
根據美國婦產科醫師學會最新發布的孕婦疫苗接種建議，婦女懷孕期間應接種四種疫苗：流感疫苗、新冠病毒疫苗、「破傷風、白喉、百日咳三合一混合疫苗」以及保護胎兒免受呼吸道合胞病毒感染的疫苗。(美聯社)

精華 FAQ

  • ACOG建議孕婦接種四種疫苗：流感疫苗、新冠疫苗、破傷風白喉百日咳三合一的Tdap，以及可保護胎兒免受RSV感染的疫苗。

  • 因為ACOG首次明顯不跟CDC一致，且在疫苗錯誤資訊增加之際發布，等於提供孕產婦更明確、以證據為基礎的接種參考。

  • CDC在新任衛生部長主導下取消對健康孕婦常規新冠與流感疫苗建議；ACOG則仍建議孕期接種，並指出Tdap與RSV也很重要。

流感疫苗 疫苗 CDC

上一則

推廣2注射有效 美嬰兒死亡率創新低 仍高於其他高收入國

下一則

馬斯克傳想在美推星鏈行動上網服務 單挑3大電信巨頭

延伸閱讀

亞洲第一 免疫加強型流感疫苗 台納公費施打

亞洲第一 免疫加強型流感疫苗 台納公費施打
紐約州長選戰候選人立場對立 夏令營疫苗強制法案待簽

紐約州長選戰候選人立場對立 夏令營疫苗強制法案待簽
麻疹病患曾到訪 SFO、聖荷西警戒

麻疹病患曾到訪 SFO、聖荷西警戒
大谷翔平兩胎只差14個月挨轟不愛妻 醫：真美子最不缺3樣東西

大谷翔平兩胎只差14個月挨轟不愛妻 醫：真美子最不缺3樣東西

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元