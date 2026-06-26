美婦產科醫師學會不甩CDC 首提孕婦疫苗指引 倡打這4種

聯邦疾病管制與預防中心在衛生部長、疫苗懷疑論者小甘迺迪領導下，去年全盤修改孕產婦疫苗接種計畫，已不再建議健康孕婦接種常規新冠疫苗和季節性流感疫苗。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國婦產科醫師學會發布孕婦疫苗新建議，首度與CDC分歧，主張懷孕期間接種流感、新冠、Tdap與RSV疫苗，並獲多個醫學組織支持。

美國婦產科醫師學會(American College of Obstetricians & Gynecologists，ACOG)日前發布孕婦疫苗 接種建議，內容首次和聯邦衛生部疾病管制與預防中心(CDC )的指導意見大相逕庭。ACOG建議婦女懷孕期間接種四種疫苗：流感疫苗 、新冠病毒(COVID)疫苗、「破傷風、白喉、百日咳三合一混合疫苗」(Tdap)以及保護胎兒免受呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，RSV)感染的疫苗。

13醫學協會組織 認可

該婦產科權威機構同時針對特定族群和有風險因素族群提出其他疫苗接種建議，並建議在產後和哺乳期接種疫苗。

ACOG的疫苗接種新計畫，得到包括美國兒科學會(AAP)、美國家庭醫師學會(American Academy of Family Physicians)、全國婦女健康執業護理師協會(National Association of Nurse Practitioners in Women's Health)和美國助產士學院(American College of Nurse-Midwives)在內的13個醫學協會和衛生組織認可。

ACOG主席克萊爾(Camille Clare)說：「國家層級建議不斷改變、外加疫苗錯誤資訊氾濫，都讓患者和醫護人員感到困惑。公眾能從可信賴來源取得可靠的、以證據為基礎的孕產婦疫苗接種資訊，至關重要。」

CDC在衛生部長、疫苗懷疑論者小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)領導下，去年全盤修改孕產婦疫苗接種計畫。CDC已不再建議健康孕婦接種常規新冠疫苗和季節性流感疫苗。

Tdap疫苗 全年皆可打

ACOG建議，孕婦應在妊娠27至36周期間接種一次Tdap，且全年任何時候皆可施打；在秋季接種流感疫苗和新冠疫苗，且全年任何時候皆可施打。

與CDC建議類似的是，ACOG建議孕婦在首次符合資格的妊娠期間，依季節性接種RSV疫苗，時間選在妊娠32至36周之間；ACOG建議只在一次妊娠期間接種。輝瑞(Pfize)的Abrysvo是目前唯一核准的RSV疫苗，僅限在一次妊娠中使用。

至於後續的妊娠，嬰兒應在出生後，接受單株抗體(monoclonal antibody)治療。

不過，許多州及美國兒科學會(AAP)都選擇各自發布不同於小甘迺迪的建議。

根據美國婦產科醫師學會最新發布的孕婦疫苗接種建議，婦女懷孕期間應接種四種疫苗：流感疫苗、新冠病毒疫苗、「破傷風、白喉、百日咳三合一混合疫苗」以及保護胎兒免受呼吸道合胞病毒感染的疫苗。(美聯社)