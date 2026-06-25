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台裔製片人林暐 網飛電影幕後推手 「僕人式領導」帶動轉型

編譯廖振堯／綜合報導
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林暐參與華納兄弟出品的「樂高蝙蝠俠電影」製作。圖為他出席2017年2月在洛杉磯舉...
林暐參與華納兄弟出品的「樂高蝙蝠俠電影」製作。圖為他出席2017年2月在洛杉磯舉行的首映禮。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林暐接任網飛電影部門後，以執行力與預算控管重塑片單策略。
  • 重點二：他不走傳統交際路線，反而以直白溝通和僕人式領導管理團隊。
  • 重點三：兩年批准88部電影，並靠巔峰獵殺等作品證明選片與製作成效。

好萊塢正經歷一場大規模整合，同時串流平台崛起，使得電影製作不再如過往要砸大錢才能有好品質。現年53歲的台裔製片人林暐(Dan Lin)正是這場轉型大戰中，幫助網飛(Netflix)持續推出優質電影的幕後推手。

紐約時報報導，兩年多前網飛電影部門仍由史圖伯(Scott Stuber)掌管，他曾任環球影業(Universal Pictures)副董事長，其任務是說服好萊塢相信網飛致力於製作各種類型的電影，從耗資巨大的動作片到衝擊奧斯卡的藝術電影。

史圖伯具備傳統片廠主管那種迷人且親切的特質，他豪擲預算、給予創作自由，吸引了馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)、吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)等名導。史圖伯甚至曾與網飛執行長爭論，希望讓電影在院線上映，保留一些逐漸消逝的電影光環。

然而在產業變動中，網飛已不再需要史圖伯那種大手筆投資與傳統片廠背景來吸引好萊塢，2024年4月聘請林暐接替史圖伯。接受紐時訪問時，林暐私下感覺真誠且充滿熱情，但從他初到好萊塢的那一刻起，他就以理性思考聞名。

林暐於賓州大學華頓商學院(Wharton School)、哈佛商學院(Harvard Business School)畢業後，1999年進入華納兄弟擔任高階主管，他很快就被視為冉冉升起的新星，接下來九年負責推動包括「神鬼無間」(The Departed)等電影上映。

專精執行+預算管理

離職之後，林暐自己創辦製片公司，陸續推出多個高知名度作品，包括「阿拉丁」(Aladdin)、「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong)、「牠」(It)等。

2022年更傳出是可能接掌DC漫畫電影宇宙的人選之一，進一步提升了他作為重量級影視高層的知名度，也因此脫穎而出受網飛青睞。

習慣了史圖伯圓融風格的導演與演員，發現林暐的方式截然不同，經常被形容為公事公辦、說話直白，而在業界也不難聽到一些關於他不擅長人際應對的故事。

但他執掌網飛電影部門兩年的表現，已清楚顯示專精於執行與預算管理，不會刻意討好明星，也不懼於告訴導演必須在創作理念上妥協。

當林暐讀到一部以澳洲偏遠荒野為背景的生存驚悚片「巔峰獵殺」(Apex)的劇本時，他認為主演人選顯而易見：莎莉賽隆(Charlize Theron)。

說服莎莉賽隆演出

這部電影包含激流泛舟、毒蛇出沒，以及角色從懸崖墜落死亡等情節。林暐表示：「我們希望以讓動作場面真正感覺真實的方式來製作這部片——讓觀眾真的感覺自己置身於澳洲內陸荒野之中。而莎莉賽隆是唯一能做到這件事的人。」

林暐說服賽隆主演此片的方法，不是請她到高級餐廳吃飯，而是把她帶到網飛公司的食堂。林暐果然爭取到賽隆演出，「巔峰獵殺」今年4月開映後30天內獲觀看逾億次，登上網飛賣座寶座。

2年來批准88部電影

網飛在全球有10億觀眾，這兩年來，林暐已批准製作88部電影，雖然比史圖伯時期少，但依然驚人，其他片廠的同級主管每年大約只會批准12至15部電影。

林暐的任務是，用更少的預算，拍出數量更少但品質更好的電影。他說：「有些我從小看到大的電影、我非常喜愛的類型，如今已經沒有人再製作了。」林暐希望網飛能製作更多喜劇片、浪漫喜劇片和更多改編自書籍的電影。

加入網飛後，林暐回想起他的導師、當時執掌華納兄弟的霍恩(Alan Horn)曾給過他的建議：一定要回電話，而且一定要說實話。在自恃甚高、充滿包裝的好萊塢，大多數業內人士都知道真話最好修飾後再說出口，不過林暐更加直接，「你去問業界任何人，我大概是這座城市裡回覆最快、最容易接觸到的電影公司高層。我親自打電話，不透過助理，可以直接找到我。」

林暐坦言，自己仍在學習這份工作，認為自己不夠圓滑，「電影創作者總是說想聽真話，但是當我說真話時他們又未必想聽。所以我在學習更理解他人，如果有人告訴我想聽真話，我會用盡可能有建設性的方式來表達。」

林暐表示，他認為自己是一名「僕人式領導」(servant leader)，目標是提升身邊的人，讓他們變得更好，「這就是我的座右銘，也是我每天醒來時都在思考的事情。我該如何創造一個環境，讓我的電影製作人能夠成功？我該如何創造一個環境，讓我的團隊能夠成功？」

現年53歲的台裔製片人林暐是網飛電影部門負責人，專精於執行與預算管理。(美聯社)
現年53歲的台裔製片人林暐是網飛電影部門負責人，專精於執行與預算管理。(美聯社)

網飛前電影部門負責人史圖伯有傳統片主管的迷人特質，但在產業變動中，網飛不再需要靠...
網飛前電影部門負責人史圖伯有傳統片主管的迷人特質，但在產業變動中，網飛不再需要靠他來吸引好萊塢。 (美聯社)

林暐說服莎莉賽隆主演生存驚悚片「巔峰獵殺」，今年4月開映後30天內觀看逾億次。(...
林暐說服莎莉賽隆主演生存驚悚片「巔峰獵殺」，今年4月開映後30天內觀看逾億次。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他強調執行效率與預算管理，不刻意討好明星，也會直接要求創作者在理念上做出妥協，讓網飛能用更少資源拍出更精準的電影。

  • 他不是靠豪華宴請，而是帶莎莉賽隆到網飛食堂，並清楚說明動作場面要追求真實感，最終成功促成她主演，電影也成為賣座作品。

  • 林暐自認是僕人式領導者，重視讓團隊與製片人成功，也努力學習以更有建設性的方式說真話，創造更有效率的合作環境。

好萊塢 紐約時報 奧斯卡

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