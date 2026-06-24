驅蟲藥能治癌？醫師警告恐致癲癇、死亡

近來一些癌症患者服用常見動物驅蟲藥物「伊維菌素」做為治療，讓醫界引以為憂。(美聯社)

受到名人宣傳與網路加持，近來一些癌症 患者服用常見動物驅蟲藥物「伊維菌素」(ivermectin)做為治療，讓醫界引以為憂，因為伊維菌素抗癌療效尚未證實，恐有延誤病情危險。

根國會山莊報(The Hill)報導，一項針對6800萬名病患電子病歷的研究發現，從2025年元月至2025年7月間，國內癌症病患使用伊維菌素處方藥的劑量增加一倍以上，其中以白人、男性以及居住南方地區的癌友居多。

研究發現，伊維菌素需求量激增至少可追溯至2025年元月，當時播客節目主持人羅根(Joe Rogan)訪問好萊塢 影星梅爾吉勃森(Mel Gibson)，他宣稱罹癌友人採用伊維菌素和苯並咪唑(benzimidazole)組合療法成功抗癌，該節目累積點閱率高達6000萬次。

此外，前國家冰球聯盟(NHL)球星、現年68歲的杜蓋(Ron Duguay)日前接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時也坦言，正在服用高劑量的伊維菌素治療第四期結腸癌，佛羅里達州莫菲特癌症中心(Moffitt Cancer Center)醫師馬克漢(Merry Jennifer Markham)證實：「愈來愈多患者開始詢問伊維菌素這類藥物。」 前冰球球星杜蓋坦言，正在服用高劑量的伊維菌素治療第四期結腸癌。(美聯社)

不過伊維菌素尚未獲得聯邦食品與藥物管理局(FDA)批准，而且無論用於人類或動物治療任何類型的癌症，均無任何官方臨床證明，洛杉磯加州大學(UCLA)大衛格芬醫學院(David Geffen School of Medicine)醫學副教授馬菲(John Mafi)強調：「伊維菌素未經任何可信臨床試驗證實，但臨床驗證是判斷治療是否有效的黃金準則。」

根據美國癌症協會(American Cancer Society)說法，服用伊維菌素存有顯著風險，小劑量服用可能對化療帶來負面影響，加重惡心、嘔吐症狀，更遑論服用大劑量可能引發癲癇、昏迷、甚至死亡。

儘管外界對伊維菌素抗癌效果言之鑿鑿，但馬克漢指出：「我身為腫瘤科醫師樂於嘗試經過科學研究，證實對患者治療有望的新療法，但不能隨意服用一種藥物就指望有效果。」目前尚無臨床試驗能夠分離出伊維菌素對人體癌細胞的具體作用，但在國內仍持續流行，其中德州、阿肯色、田納西等，甚至無需處方箋即可在藥局買到伊維菌素。