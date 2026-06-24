我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

塑膠保鮮盒汙濁破損恐致癌 醫：快丟掉

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家呼籲民眾丟棄家中表面已模糊汙濁、有破損的塑膠食品保鮮盒。(美聯社)
專家呼籲民眾丟棄家中表面已模糊汙濁、有破損的塑膠食品保鮮盒。(美聯社)

癌症通常不會由單一因素引起，專家說罹癌可能是遺傳、老化、生活方式、身處的環境和有時只是運氣不好等多種因素共同作用的結果。有些人認為日常生活用品也是罹癌因素之一，專家指出，雖然家用品帶來的是少量長期的接觸，而非直接的重大危險，不過仍值得注意。Parade報導訪問了三名腫瘤醫學專家，他們一致呼籲民眾丟棄家中表面已模糊汙濁、破損的塑膠食品保鮮盒，若持續使用可能會有更高的罹癌風險。

癌症研究與治療機構「希望之城」(City of Hope)腫瘤內科醫師譚婷婷(Tingting Tan，音譯)說，表面汙濁、有裂痕或破損的塑膠容器是材料正在分解的徵兆，令人擔憂的是，磨損的塑膠可能會釋放更多塑膠微粒或化學化合物到食物中，特別是受熱時。研究人員仍在研究微塑膠和化學物質暴露的長期影響，但許多專家認為，減少不必要的接觸是一種合理的預防措施。

用塑膠容器微波加熱剩菜也會提高罹癌風險，馬里蘭州醫療機構Luminis Health放射腫瘤科主任瑞瓦里(Amar Rewari)說，加熱是主要因素之一，因為會增加塑膠容器中的化學物質轉移到食物中，特別是富含脂肪的食物、醬料和湯及加熱時間較長的食物。

用塑膠容器微波加熱剩菜會提高罹癌風險。(美聯社)
用塑膠容器微波加熱剩菜會提高罹癌風險。(美聯社)

瑞瓦里說，即使容器標有「可用於微波」，也只代表容器經過測試，基本使用時不會融化或變不安全，不能保證加熱時不會有任何化學物轉移到食物，雖然整體風險不大，但從實際的角度來看，用玻璃或陶瓷容器加熱食物是更安全的長期習慣。

可能有人讀到這裡，會因為家中有表面汙濁、破損的塑膠食品容器而感到焦慮不安，但腫瘤科醫師說先不用緊張，澤西海岸大學醫療中心(Jersey Shore University Medical Center)乳房外科腫瘤醫師帕特爾(Roshani Patel)指出，很多人用這樣的塑膠容器盛裝和烹飪食物，但都沒有罹患癌症。

譚婷婷表示，無需對廚房裡每一個塑膠容器都感到恐懼，但若有一些簡單的方法可以減少潛在的有害物質接觸，特別是和食物及加熱有關，那麼這些方法就值得考慮。

與其感到恐慌，腫瘤科醫師認為不如了解該丟棄塑膠食物保鮮盒的時機。瑞瓦里說，當塑膠容器有裂痕、很深的刮痕、表面混濁、蓋子鬆動和有難以除去的異味時，就該更換，因為這些跡象代表塑膠正在分解。

譚婷婷建議選用塑膠以外的材質容器裝食物，她說她最喜歡選用的材質是玻璃，因為耐用、好清洗、加熱時也安全，陶瓷容器也適合盛裝某些食物，不鏽鋼也是個好選擇，特別是裝午餐和冷藏食物，但千萬別拿去微波。

精華 FAQ

  • 若保鮮盒出現裂痕、深刮痕、表面混濁、蓋子鬆動或異味難除，通常代表塑膠已開始分解，可能增加化學物質與微粒釋出的風險，應盡快更換。

  • 因為加熱會讓塑膠容器中的化學物質更容易轉移到食物中，特別是油脂多、醬料多或加熱時間長的食物；即使標示可微波，也不代表完全不會釋出物質。

  • 專家建議以玻璃作為首選，因為耐用、好清洗且可安全加熱；陶瓷也適合盛裝食物，不鏽鋼則適合午餐與冷藏保存，但不適合放進微波爐。

癌症 腫瘤

上一則

故總統甘迺迪的外孫史洛斯柏格初選落敗

下一則

NBC主播母綁架案 神祕字條稱已喪命 家人籲知情者出面

延伸閱讀

🎙️收據藏健康危機？超市小票恐影響激素平衡 讓人變胖、睡眠品質下降…

🎙️收據藏健康危機？超市小票恐影響激素平衡 讓人變胖、睡眠品質下降…
當心「龍葵鹼」毒素 吃發芽食物暗藏致命陷阱

當心「龍葵鹼」毒素 吃發芽食物暗藏致命陷阱
放冷凍不會壞 營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險

放冷凍不會壞 營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險
堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00
洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處冷藏倉儲中心17日下午發生大火，消防人員在現場灌救。(新華社)

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

2026-06-20 20:51
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了