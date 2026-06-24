塑膠保鮮盒汙濁破損恐致癌 醫：快丟掉

專家呼籲民眾丟棄家中表面已模糊汙濁、有破損的塑膠食品保鮮盒。(美聯社)

癌症 通常不會由單一因素引起，專家說罹癌可能是遺傳、老化、生活方式、身處的環境和有時只是運氣不好等多種因素共同作用的結果。有些人認為日常生活用品也是罹癌因素之一，專家指出，雖然家用品帶來的是少量長期的接觸，而非直接的重大危險，不過仍值得注意。Parade報導訪問了三名腫瘤 醫學專家，他們一致呼籲民眾丟棄家中表面已模糊汙濁、破損的塑膠食品保鮮盒，若持續使用可能會有更高的罹癌風險。

癌症研究與治療機構「希望之城」(City of Hope)腫瘤內科醫師譚婷婷(Tingting Tan，音譯)說，表面汙濁、有裂痕或破損的塑膠容器是材料正在分解的徵兆，令人擔憂的是，磨損的塑膠可能會釋放更多塑膠微粒或化學化合物到食物中，特別是受熱時。研究人員仍在研究微塑膠和化學物質暴露的長期影響，但許多專家認為，減少不必要的接觸是一種合理的預防措施。

用塑膠容器微波加熱剩菜也會提高罹癌風險，馬里蘭州醫療機構Luminis Health放射腫瘤科主任瑞瓦里(Amar Rewari)說，加熱是主要因素之一，因為會增加塑膠容器中的化學物質轉移到食物中，特別是富含脂肪的食物、醬料和湯及加熱時間較長的食物。 用塑膠容器微波加熱剩菜會提高罹癌風險。(美聯社)

瑞瓦里說，即使容器標有「可用於微波」，也只代表容器經過測試，基本使用時不會融化或變不安全，不能保證加熱時不會有任何化學物轉移到食物，雖然整體風險不大，但從實際的角度來看，用玻璃或陶瓷容器加熱食物是更安全的長期習慣。

可能有人讀到這裡，會因為家中有表面汙濁、破損的塑膠食品容器而感到焦慮不安，但腫瘤科醫師說先不用緊張，澤西海岸大學醫療中心(Jersey Shore University Medical Center)乳房外科腫瘤醫師帕特爾(Roshani Patel)指出，很多人用這樣的塑膠容器盛裝和烹飪食物，但都沒有罹患癌症。

譚婷婷表示，無需對廚房裡每一個塑膠容器都感到恐懼，但若有一些簡單的方法可以減少潛在的有害物質接觸，特別是和食物及加熱有關，那麼這些方法就值得考慮。

與其感到恐慌，腫瘤科醫師認為不如了解該丟棄塑膠食物保鮮盒的時機。瑞瓦里說，當塑膠容器有裂痕、很深的刮痕、表面混濁、蓋子鬆動和有難以除去的異味時，就該更換，因為這些跡象代表塑膠正在分解。

譚婷婷建議選用塑膠以外的材質容器裝食物，她說她最喜歡選用的材質是玻璃，因為耐用、好清洗、加熱時也安全，陶瓷容器也適合盛裝某些食物，不鏽鋼也是個好選擇，特別是裝午餐和冷藏食物，但千萬別拿去微波。