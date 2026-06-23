房屋保險宛如賭運氣 近5成理賠遭拒

包括州農保險在內的五大房屋保險公司拒絕支付逾44%的已結案索賠。圖為路州一間受災屋外擺放寫上「州農」的牌子，希望引起該公司理賠員的注意。(美聯社)

房屋保險 市場面臨日益嚴重的理賠信任危機，「華爾街 日報」分析，2024年全美五大房屋保險公司：州農保險(State Farm)、全州保險(Allstate)、利寶互助保險(Liberty Mutual)、USAA及農夫保險(Farmers Insurance)，合計拒絕支付逾44%的已結案索賠，代表屋主每提出兩件索賠，幾乎就有一件遭拒。相較10年前約36%的拒賠率，情況明顯惡化。

華爾街日報引述業界人士說法報導，保險公司拒賠比率攀升與近年業者經營壓力息息相關；新冠肺炎疫情之後，建材、人工及災害損失成本大幅增加，導致保險業連年虧損。

為控制支出，保險公司紛紛調高自付額度，並將原本固定金額的自付額改為房屋價值百分比計算，同時提高屋頂更換等高額理賠案件的認定標準。

此外，面對保費 持續上漲，許多屋主被迫選擇較高自付額以降低保費負擔，使更多索賠案件即使出現損失，也難以達到理賠門檻。

奧克拉荷馬州急診醫師維姬‧韋德納(Vicky Weidner)表示，她位於土耳沙市(Tulsa)南部的住宅2024年遭冰雹破壞，外部承包商評估屋頂需全面更換，要價近5萬元。

州農保險派員勘查後，認定損失僅約2000元，低於自付額，因此拒絕理賠。韋德納表示，屋頂明顯受損，破裂瓦片甚至脫落，但州農卻認為沒問題。

韋德納與數百名憤慨的奧克拉荷馬州屋主一同興訟，指控州農保險對冰雹損害採取過於嚴苛的認定標準，藉此降低換屋頂的案件。

韋德納表示，她過去10年每年支付約1萬元的保費，卻在提出屋頂索賠後遭到退保，且州農保險從未賠付任何款項；這讓她難以接受多年來繳納高額保費，卻在真正需要協助時遭拒。

在天災頻繁的佛羅里達州，情況更嚴重；佛州約40%房屋於2024年索賠遭拒，高於過去五年平均。

2024年，颶風海倫(Helene)與米爾頓(Milton)接連侵襲佛州並造成重大破壞，但因許多保單不保洪水損失，至少9萬5000件索賠遭駁回。

佛州布瑞登頓(Bradenton)居民蒙羅(Monroe)夫婦便因米爾頓颶風損失槓上Slide保險公司，他們價值370萬元的海濱夢想屋遭受風災重創，自聘專家估計損失逾52萬元，但Slide認定多數損害屬於正常耗損或不在承保範圍內，並以損失低於3萬3400元免賠額為由拒絕理賠。

面對保費持續上漲，許多屋主被迫選擇較高自付額以降低保費負擔。阿拉巴馬州一名屋主在風災後打電話給保險公司。(美聯社)