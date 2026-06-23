德州、佛州領軍改革…房產稅爆抗爭潮 掀半世紀最大風暴

房地產價值從2020年以來比通貨膨脹成長快了27%，不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒。圖為北達科他州一對夫婦閱讀房地產稅單。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，來自土地、建築物的稅收是絕大多數地方政府的主要財政來源，但房地產價值從2020年以來比通貨膨脹成長快了27%，不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒。美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax，又稱地稅)對抗運動，根據全國郡縣協會(National Association of Counties)統計，從2020年到2025年之間，全美已有34州通過房產稅改革，俄亥俄州、印地安納州、懷俄明州 去年相繼通過降低房產稅法案。

共和黨籍德州 州長艾伯特(Gregg Abbott)提議取消屋主必須繳納的學校房產稅(school property tax)，改用州政府財政盈餘填補資金缺口。

北達科他州、俄亥俄州都有民間團體開始推動連署，希望透過州憲修正案達成全面廢除房產稅的目標。

智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)資深研究員瓦查克(Jared Walczak)指出：「我們正在經歷一場新的房產稅抗爭。」

CNN分析，這場房產稅對抗運動是由民粹主義右派主導，立場與傳統財政保守派截然不同，後者長期支持房產稅，因為房產稅與地方決策息息相關。抗爭行動也是左右兩派共同推動的更大範圍運動之一，旨在為老年人、依賴小費收入維生勞工、位於全國收入排行最低50%人口爭取減稅，緩解生活開銷不斷上漲的壓力。

佛羅里達州堪稱這波行動的震央，佛州 選民今年11月將在州憲修正案公投決定是否讓大約六成佛州居民免繳房產稅。這項公投案是由州長德桑提斯推動。

佛州州政府不收個人所得稅，仰賴房產稅、銷售稅支撐公共服務。

位於奧蘭多郊外的奧維多(Oviedo)，十多年來一直爭取興建一座新的警察局，現有警局建築物已有36年歷史，窗戶破舊漏水，對於不斷擴大的員警團隊來說空間過於狹小。奧維多擬妥要價1800萬元的警局現代化方案，但由於房產稅占市府財政收入一半，奧維多市長斯萊德(Megan Slade)指出，如果佛州免除房產稅的公投過關，市政府儲備金大約一年之內便將用罄，屆時警察局將面臨解散，警務工作移交塞米諾爾郡(Seminole County)。

全國郡縣協會估計，佛州房產稅公投如果通過，2027年全州各郡縣將損失36億稅收，2028年損失稅收約64億。

美國在1970年到1980年之間，曾經出現抵抗房產稅的風潮。

加州選民因為通膨失控、房屋價值飆升而感到憤怒，1978年通過第13號提案(Proposition 13)，把全州房產稅年增幅度上限訂在2%以內。

耶魯大學房產與城市法學教授史雷契(David Schleicher)說，房產稅在美國有著悠久歷史，卻是很容易遭到妖魔化的稅款，「人們對房產稅感到生氣，是因為沒有從荷包裡感受到房屋增值的好處，卻突然要繳更多稅金」。

佛州州長德桑提斯成功推動把削減房產稅列入11月公投。(美聯社)