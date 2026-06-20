郵寄支票變危險 專家呼籲少開支票改採電子交易

盜取支票塗改再盜領金額這種低科技詐騙，成為金融盜竊的趨勢。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國支票詐騙與郵件失竊急增，專家籲少用郵寄支票。

美國支票詐騙與郵件失竊急增，專家籲少用郵寄支票。 重點二： 犯罪者以溶劑洗白支票，盜改收款人與金額再兌現。

犯罪者以溶劑洗白支票，盜改收款人與金額再兌現。 重點三：銀行與政府建議改用電子交易，並定期查核帳單。

在網路發達、高科技普遍的美國，盜取支票塗改再盜領金額這種低科技詐騙，卻成為金融盜竊的趨勢，因此專家呼籲應避免或少開支票。

聯邦調查局與美國郵政 總局 (USPS)聯合發出警告，支票詐騙案件持續激增。數據顯示，支票詐騙的通報數字，從 2021年的35萬起增至2022年的68萬起，幾乎翻了一番。

美國的郵件失竊案也同樣飆升，每年超過30萬起，其中高金額郵件的失竊，由2010年的2200多起，到2023年飆升超過4.9萬起，增幅高達2000%。

華盛頓郵報 報導，這些涉及郵件的犯罪活動其實是犯罪一條龍︰偷竊信件、盜取個人信息、再把偷得的支票洗白詐騙。

犯罪分子使用丙酮或漂白劑，就可洗掉收款人的姓名和金額，從而將支票重新寫給自己。(美聯社)

郵政警察協會主席阿爾貝(Frank Albergo)曾在眾議院小組委員會作證指出，這不是丟失生日賀卡的問題，而是進入有組織郵政犯罪的時代。犯罪分子使用丙酮這類有機溶劑，或是漂白劑等日常家用化學品，就可洗掉收款人的姓名和金額，從而將支票重新寫給自己。

犯罪分子的目標不限於個人支票，還會盯上企業付款、退稅以及與政府援助項目相關的支票，例如社安金和失業救濟金。

政府退稅支票被盜遭他人兌現，受害人可以按照流程先行報案再向政府報告，一般都會獲補發。然而若涉及個人支票，要討回則困難得多。

華郵報導了加州一對夫婦，本身是大通銀行客戶，就因為被人洗了支票，不但錢被領走，原要向國稅局(IRS)交稅，反而變成欠稅1萬2000元還要外加利息及罰款。

原因他們寄給國稅局的支票被人盜走及篡改「付款給指定人」一欄，將收款人國稅局換成另一個人的名字，存進大通另一帳戶內。兩人要求銀行處理不果，最後在華郵記者協助下，從存款人的帳戶取回再還給這對夫婦。

報導認為這對夫婦是幸運的，因為在絕大多數情況下，在發現騙局之前錢早已不知所終。

大通銀行發言人直言，由於郵寄支票愈來愈不安全，因此鼓勵客戶避免這種方式，採用更安全的支付方式，例如電子交易，如果必須使用支票，則應查看月結單以確保付款獲正確記錄。

洗白支票之所以能輕易成功，主要原因是現代銀行的處理流程，高度依賴自動化及速度，反而更容易給古老行騙手法有機可乘。

支票詐騙案、郵件失竊案。