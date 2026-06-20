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只因「電視字幕關不掉」老婦上網搜客服詢問竟被詐150萬

編譯宋凌蘭／綜合報導
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一名老婦人不知道如何關閉電視字幕而致電求助，結果被騙150萬元。(示意圖，美聯社...
一名老婦人不知道如何關閉電視字幕而致電求助，結果被騙150萬元。(示意圖，美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國亞利桑納州老婦因字幕問題上網求助，誤入假官方客服網站。
  • 重點二：詐騙者誘導安裝遠端軟體後，偽裝官員施壓她買黃金交付。
  • 重點三：六個月內她八度提領現金購金，最終損失約150萬元。

亞利桑納州固特異市(Goodyear)的一名老婦人去年6月因不知如何關閉Roku電視的字幕，上網搜尋解決方法，她連到一個看似是官方的網站並撥打電話，電話另一端的「客服」要求老婦人支付200元並在電腦上安裝遠端存取軟體以處理問題，卻盜取受害者個資並偽裝成政府機關官員施壓受害者購買黃金，線下當面交貨，導致老婦人最終損失150萬元，警方逮捕28歲的嫌犯默罕穆德(Rashedul Islam Mohammod)。

當老婦開啟通話後，詐騙分子謊稱她的帳戶被好幾個人盜用，並偽裝成聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的官員施加壓力，讓受害者的挫折轉變為恐懼和迫切需要守法的心理。聯邦調查局表示，一旦受害者被安裝遠端存取軟體，詐騙分子便能竊取受害者的敏感資訊、登入銀行帳戶與安裝惡意軟體，受害者甚至還沒意識到自己被詐騙，銀行帳戶就已經被搬空。

詐騙分子為了讓受害者持續付錢，謊稱國稅局正在調查她，不遵從規定將會被逮捕，讓受害者感到急迫與驚慌。在六個月內，老婦人被誘導至少八次提領現金購買黃金，每次花費20萬元，並聽從指示將黃金交給專門的「快遞員」。這種線下交黃金的方式，讓銀行與受害者更難追查金流。

這名婦女的丈夫最終察覺到他們銀行帳戶中的資金遭到提領，這才讓她意識到自己已成為所謂「殺豬盤」詐騙的受害者。

理財網站Moneywise報導，根據聯邦貿易委員會，過去四年內被詐騙金額達1萬元的成年人增加四倍以上，而被詐騙金額達10萬元以上的老年人則增加超過七倍。這類詐騙通常以「帳戶被盜用」、「個資被用於犯罪」、「裝置有資安風險」三種謊言欺騙受害者，詐騙分子還會透過搜尋引擎最佳化或付費買廣告，讓偽造的官方網站出現在搜尋結果上方，使心急的受害者踏入陷阱。

許多技術支援詐騙會依照以下的劇本進行，首先是透過搜尋結果、彈出廣告或來電等方式製造假問題，並要求安裝軟體以利「維修」、「診斷」，再聲稱受害者銀行帳戶遭到盜用或受到調查，需要透過電匯、加密貨幣、禮卡或黃金等難以追查和退款的方式付款。

專家指出，合法的公司絕對不會致電客戶通知裝置有病毒，如果技術人員告訴客戶不要聯絡家人或銀行，很可能是詐騙。合法公司也不會透過Telegram、WhatsApp等加密聊天室溝通。尋找技術支援時，千萬不要相信搜尋結果出現的隨機電話號碼，而是直接輸入網址前往公司官方網站。

騙徒常偽裝成政府機關官員施壓受害者購買黃金，線下當面交貨。(美聯社)
騙徒常偽裝成政府機關官員施壓受害者購買黃金，線下當面交貨。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她一開始只是想解決Roku電視字幕關不掉的問題，便上網搜尋教學並撥打看似官方的電話，沒想到因此接觸到詐騙集團，進而一步步落入陷阱。

  • 對方先要求她安裝遠端存取軟體，再竊取個資與帳戶資訊，接著假冒聯邦貿易委員會及國稅局官員，聲稱她涉案並可能被捕，逼她依指示付款。

  • 專家提醒，合法公司不會主動致電說裝置有病毒，也不會要求用Telegram或WhatsApp聯絡，更不應相信搜尋結果中的隨機電話，應直接進官方網站求證。

亞利桑納州

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