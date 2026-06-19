ICE拘留所移民輕生案去年以來已10死 創新高

民眾在邁阿密克洛米拘留中心的鐵絲圍籬插上鮮花，悼念在ICE羈押過程中自殺的死者。(美聯社)

川普 政府加強驅逐移民 之際，移民暨海關執法局(ICE )拘留中心自2025年1月以來已有10人自殺身亡，創下該機構最高紀錄。調查發現，拘留所無視受拘禁者的心理警訊、延誤治療，甚至將人單獨隔離，專家認為體系運作出現嚴重失靈。

美聯社調查發現，自川普於2025年1月就職以來，已有至少10名拘留者(均為男性)自殺身亡，其中九人分屬四個國籍的西語裔男性，一人為中國公民，平均年齡32歲。10人當中，有七人在美國沒有任何暴力犯罪紀錄。從去年10月以來，七起死亡被歸類為自殺，是ICE歷年來最高紀錄。對此，「從任何公共衛生或心理健康的角度來看，有些事情正嚴重出錯，」舊金山加州大學流行病學家桑傑·巴蘇(Sanjay Basu)表示。國土安全部代理助理部長畢斯(Lauren Bis)表示，ICE拘留期間的自殺死亡仍「極為罕見」。

專家表示，自殺背後的原因錯綜複雜，每起死亡通常有多重因素。管理良好的拘留所應該很少發生自殺事件，因為工作人員應可識別高風險者、提供照護並密切監控，來降低拘留者自傷的機會，但實際上，某些拘留所卻將痛苦的拘留者單獨隔離，加劇其羞辱感和無助感。根據ICE拘留者反映，遭到拘留後承受巨大壓力，害怕被遣送至可能有安全威脅的地方，並因語言障礙無法溝通而感到挫折與孤獨。

曾為ICE提供預防拘留者死亡諮詢的前紐約市監獄醫療長的文特斯(Homer Venters)表示，自殺案件激增的現象「令人驚駭」。

這些死亡案件，暴露出ICE系統在醫療與監督方面的漏洞。川普第二任期內，ICE拘留人數激增50%，目前已達6萬人。其中五起死亡發生在ICE長期合作廠商CoreCivic與GEO Group經營的拘留所，第六起發生在一個由缺乏經驗的承包商所經營的拘留所，ICE已更換該承包商，另有三起發生在郡級監獄，一起發生在聯邦監獄。

自殺案例中，一名曾為哥倫比亞軍人的拉約(Brayan Rayo Garzon)，2023年他與家人從加州邊境進入美國而被拘留三個月，之後獲准與家人一同在密蘇里州聖路易定居。

他的母親表示，拉約很快適應美國生活，並從事房屋油漆工和餐點外送工作。2025年3月因使用朋友被盜的信用卡在電子菸店購物被捕，之後被ICE拘留。

費爾普斯郡監獄(The Phelps County Jail)在拉約抵達前一個月才開始接收ICE拘留者。該郡警長克恩(Michael Kirn)表示，由於部門預算吃緊，與ICE合作可帶來數百萬元收入。

根據密蘇里州警調查，拉約曾出現呼吸困難，並告訴護理師他感到焦慮，希望接受心理治療。隨後一名不會說西班牙語的護理師對拉約進行評估，結論否定拉約有自殺念頭和憂鬱。不久他被診斷出患有新冠肺炎，隔天被送回監獄。

監獄紀錄顯示，原已排定的心理門診因故取消。兩天後，又再次取消門診，理由是新冠病毒感染；這些延誤違反ICE要求，在移監後一周內提供心理健康治療的標準。

為了緩解內心焦慮，拉約睡前會打電話給母親。隨著拉約病情加重，他被轉移到隔離牢房，不能打電話給母親。隔離第四天，拉約遞出兩張紙條，拜託獄警讓他跟媽媽說話。不到一小時，獄警發現拉約躺在床上失去意識，脖子上纏著一條床單。

國土安全部發言人畢斯事後表示，拉約在「ICE拘留期間獲得高品質的醫療照護。」

家住紐約法拉盛的32歲中國籍男子葛超峰(Chaofeng Ge，音譯)，2025日8月5日清晨在賓州ICE拘留設施「莫沙農谷處理中心」淋浴間上吊自殺。他的兄弟葛陽峰看著手機中的遺照，表示已向紐約南區聯邦法院提起訴訟，要求官方公開完整的醫療與死亡調查紀錄。(路透)