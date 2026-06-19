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海地女移民寒冬中被ICE獨留街頭凍死 家屬喊告

編譯彭馨儀／綜合報導
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來自海地的移民米歇爾於2022年從美墨邊境入境尋求庇護。圖為其家人提供的照片。(...
來自海地的移民米歇爾於2022年從美墨邊境入境尋求庇護。圖為其家人提供的照片。(美聯社)

一名31歲尋求庇護的海地裔女子，日前從移民暨海關執法局(ICE)拘留中心獲釋後，不幸於匹茲堡街頭失溫而死。

美聯社報導，阿勒格尼郡法醫辦公室(Allegheny Medical Examiner's Office)驗屍報告判定本案為「凶殺」(homicide)。死者家屬代表律師表示，將對ICE提告。

死者米歇爾(Daphy Michel)於2022年從美墨邊境入境尋求庇護，並獲得人道主義假釋。然而，她患有未經治療的嚴重精神健康問題，且存在嚴重的語言障礙。去年夏天，她因精神問題對著想像中的人物咆哮而被捕，隨後在華盛頓郡監獄(Washington County Jail)關了六個月，等候聽證。

家屬律師墨菲(Joseph Patrick Murphy)指出，地方法官不能以「威脅想像中的人物」為由拘留她到審判，但ICE隨即在牢房內為她戴上電子腳鐐後，將她帶到25哩外的匹茲堡，獨自留在寒冬的公車候車亭數日，「3月2日被發現時還穿著9月的衣服，但那時是2月，她嚴重失溫」，墨菲痛批人為因素導致米歇爾身亡。

對此，國土安全部發言人畢斯(Lauren Bis)反駁，稱「ICE與這名女子的死亡毫無關係」，並指她是在脫離ICE掌控三天後才過世。發言人稱米歇爾為來自海地的「非法移民」，並表示她獲釋時攜帶所有個人物品及一支電量充足的手機，且現場有大眾運輸可利用。ICE更透露，在米歇爾死後隔天發現電子腳鐐遭破壞，但法醫辦公室卻拒絕提供資訊給ICE官員。

這起悲劇引發了社會強烈譴責。賓州民主黨籍聯邦眾議員桑默．李伊(Summer Lee)表示，這起死亡事件本可避免，「她理應獲得照顧、庇護、語言協助及醫療支持。」

值得注意的是，ICE目前已停止依照2021年拜登政府時期的政策，通報拘留者在獲釋30天內死亡的個案。衛生專家警告，這種改變只會讓檯面上死亡人數看起來變少，卻完全無法解決拘留體系內醫療照護嚴重不足的根本問題。

精華 FAQ

  • 她因精神健康問題被捕後，在華盛頓郡監獄待了六個月，之後被ICE戴上電子腳鐐帶離，卻被獨留在匹茲堡寒冬街頭，數日後被發現凍死。

  • 阿勒格尼郡法醫辦公室將死因判為凶殺，家屬律師則指控這不是意外，而是可避免的人為悲劇，並已表態將對ICE提起訴訟追責。

  • ICE表示她在脫離掌控三天後才死亡，與機關無關；批評者則認為她缺乏庇護、語言協助與醫療支持，凸顯移民照護與拘留體系失能。

ICE 移民 海地

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