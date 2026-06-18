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退雇主健保覓替代方案 省錢但有風險

編譯中心／綜合報導
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一位育有三子女的護理師突發奇想，決定退出原本雇主的保險計畫，轉為加入共享健康保險...
一位育有三子女的護理師突發奇想，決定退出原本雇主的保險計畫，轉為加入共享健康保險合作社，每個月保費能省下將近1000元。示意圖。(美聯社)

職場健康保險是許多人求職時看重的福利之一，但隨著自付額逐年增加，一位護理師突發奇想，決定退出原本雇主的保險計畫，轉為加入費用較便宜的共享健康保險合作社，每個月保費能省下將近1000元。不過這類計畫並非受法律管轄的保險，有可能遇到無法給付的狀況，退出原本保險前務必仔細衡量得失。

理財網站Moneywise報導，職場健康保險計畫仍是美國人在考慮轉換工作時最重視的因素。然而，員工保險所支付的金額持續攀升。

一位三個孩子的33歲母親巴爾塞扎克(Jessica Balcerzak)說，她在2025年選擇退出雇主的保險計畫，因為花費太高，而且由於家人都很健康，根本用不到。巴爾塞扎克在紐約州水牛城任職的醫院雇主，承擔她55%的健康保險保費，她每兩周需自付585元。但她認為，這筆每年1萬5210元的費用，若存入高收益儲蓄帳戶或用於償還家庭債務，會是更好的選擇。

因此，巴爾塞扎克和丈夫轉而加入了一家名為「錫安健康共享」(Zion HealthShare)的醫療費用分攤合作社，每月保費只需297元。兩人還為孩子投保由州政府贊助的保險計畫Child Health Plus，根據家庭收入，每名孩子的月保費介於15至60元之間。巴爾塞扎克表示，現在他們全家每月的醫療保險支出總共減少970元。

相較於保險保費，健康共享計畫的每月費用較低，但嚴格來說，這類計畫並非保險，因此不受州法及聯邦法律規範。另外，無論繳納多少費用，都無法保證給付，而是由會員決定。

富比士(Forbes)雜誌的評論表示，健康共享計畫往往遵循宗教價值觀，而「非聖經式生活方式和選擇」相關的醫療費用，可能會拒絕給付。

巴爾塞扎克目前所屬的「錫安健康共享計畫」，確實將心理健康治療列為「不符合共享資格的費用」。其他不符合的項目包括過敏治療、糖尿病藥物及用品、牙齒清潔、視力矯正器具（眼鏡與隱形眼鏡）、神經多樣性（如自閉症、注意力不足過動症）的評估與治療，以及「慢性病情，可能視為狀況穩定」的醫療需求。

如果正在考慮放棄雇主提供的保險計畫，轉而選擇替代方案，務必先評估能省下多少費用，同時也要考量可能因此失去的保險範圍，以及日後必須全額自費承擔的開銷。

如果正在考慮放棄雇主提供的保險計畫，務必進行全面評估。(美聯社)
如果正在考慮放棄雇主提供的保險計畫，務必進行全面評估。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她認為雇主健保自付額與保費過高，家人又普遍健康、幾乎用不到，於是改把每年支出視為儲蓄或還債資金，轉向更便宜的替代方案。

  • 她和丈夫加入 Zion HealthShare 共享醫療費用合作社，月費約297元，孩子則投保州政府補助計畫，全家每月醫療支出合計約減少970元。

  • 這類計畫並非受法律規範的保險，繳費後也不保證給付，且常依宗教原則限制項目，像心理健康、糖尿病藥物、牙科與視力等都可能不給付。

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