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物價飆漲 Z世代轉向淘舊貨撿便宜

編譯陳韻涵／綜合報導
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由於物價高漲，買二手衣再次流行，在不景氣的時代精打細算過日子，並享受尋寶樂趣。(...
由於物價高漲，買二手衣再次流行，在不景氣的時代精打細算過日子，並享受尋寶樂趣。(美聯社)

通膨影響，物價高漲，淘舊貨再次流行，這股風潮不只是穿舊衣，而是在不景氣的時代精打細算過日子並享受尋寶樂趣。

國家廣播公司新聞網引述美國銀行(BoA)報告指出，二手貨交易量較去年同期成長22%。客流量分析平台Placer.ai數據則顯示，2022年底至2025年底，光臨傳統服飾店的人次持續下滑，二手成衣店的顧客人次卻飆升逾25%，超越販售新品的門市。

線上寄售與二手服飾平台ThredUp報告顯示，美國二手服飾市場規模已在2020年到2025年間翻倍，擴張至約560億元，而推動這股趨勢的客群正是年輕世代消費者，去年有62%的Z世代消費者買過舊貨。

美銀研究所(BoA Institute)經濟學者鮑利(Taylor Bowley)指出，二手衣時尚蓬勃發展，主要有三個關鍵原因：價值、多樣化及永續。

淘舊貨消費興起與物價長期高漲相關，許多人手頭吃緊；通膨率接近三年來高點，物價上漲速度自2023年以來首度超越薪資成長。通膨持續加劇「K型經濟」現象，即高收入家庭受惠股市上漲與薪資成長，消費力不減；低收入族群的薪水卻追不上生活費，愈來愈多人轉向淘舊貨店撿便宜。

近年來，二手衣買賣的規模已大到足以影響官方數據，勞工統計局已將二手衣正式納入消費者物價追蹤項目。

勞工統計局經濟學者莎拉‧范‧吉森(Sarah A. Van Giezen)寫道，「近幾年，由於消費者在意服飾成本與環境永續議題，尤其在新冠肺炎疫情之後，服飾的再利用價值和回收市場機制，已蓬勃發展為持續擴張的繁榮市場。」

買舊衣熱潮不只是省錢，消費者更追求衣料材質與獨特性；快時尚在過去30年盛行，Shein、Temu等超低價電商過去幾年席捲市場，但快時尚的產物往往不耐穿，快速汰換更對環境造成負擔，不僅招致撻伐，也間接推動更多消費者轉向二手市場。

舊貨業者積極加強把關品質，ThredUp要求賣家寄送乾淨、狀況良好的衣物。新澤西州淘舊貨連鎖品牌「第二街」(2nd Street)直接表明，只收「乾淨、當季、時尚前衛」且狀況良好的商品；日本零售集團GEO旗下的「第二街」已在全美十多州的富裕社區及大學城展店，商品從5.9元的西裝外套到數千元的名牌包都有。

18歲顧客茱莉亞(Julia Laracy)上個月在2nd Street購物時表示：「現在賣場裡的衣服品質超爛，這裡的衣服雖然便宜、款式舊了點，但品質更好。」

舊貨業者ThredUp要求賣家寄送乾淨、狀況良好的衣物。圖為ThredUp位於鳳...
舊貨業者ThredUp要求賣家寄送乾淨、狀況良好的衣物。圖為ThredUp位於鳳凰城的設施。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主要因為物價高漲、薪資追不上生活成本，加上二手衣價格較低、款式獨特，還能兼顧永續理念，因此吸引年輕消費者大量轉向舊貨市場。

  • 美銀指出二手貨交易量年增22%，Placer.ai則顯示二手成衣店人次較2022年底大增逾25%。ThredUp也稱美國二手服飾市場在2020至2025年間翻倍。

  • 它不僅分流傳統服飾店客源，也影響官方物價統計，勞工統計局已將二手衣納入追蹤。消費者更重視品質、材質與環保，促使舊貨市場持續擴張。

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