我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

旺季搭機省錢不只善用信用卡 達人也推AI自動訂票系統

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家建議，兌換點數時不要選擇美國的大型航空公司，應該多關注海外的忠誠旅客計畫。(...
專家建議，兌換點數時不要選擇美國的大型航空公司，應該多關注海外的忠誠旅客計畫。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

專家建議旺季出遊別只靠信用卡，還可搭配AI自動訂票、比價與轉點策略，藉由航空與旅宿優惠降低旅費。

夏季旅遊旺季將近，然而隨著燃油價格攀升、機場安檢堵塞、航空公司倒閉與郵輪爆發疫情等各種負面消息接連傳出，有些人可能覺得待在家裡或許最省錢。不過里程點數網站The Points Guy創始人凱利(Brian Kelly)說，如果懂得善用自動訂票系統和信用卡的獎勵機制，就能開心出遊又省錢。

Moneywise報導，凱利在彭博社(Bloomberg)的廣播節目「Everybody's Business」表示，最重要的一點是要主動出擊，別以為下訂時就是最優惠的價格，航空公司和旅館會利用人工智慧(AI)坑殺消費者，因此消費者需要運用AI反擊。他透過網路旅遊服務平台Autopilot追蹤預訂航班，如果價格降低，系統會自動重新訂票，並提供抵用券；旅館和租車則分別藉由Google Hotels和AutoSlash獲取優惠，透過技術自動監控與重新訂位，就能讓錢回到口袋。

凱利透過分享航空公司忠誠計畫的祕訣累積財富，他表示，自己對獎勵積分仍抱持樂觀態度，並認為旅客應善用當前競爭激烈的信用卡市場，讓「銀行免費送你數千元」。凱利擁有30張信用卡，但他說如果同時持有這麼多張信用卡，應該在利息開始累積之前還清欠款；因為信用卡帳戶一旦有未繳金額，積分就會失效。

凱利表示，只使用航空公司信用卡累積獎勵，可能會遇到獎勵機位限制，不如使用美國運通(Amex)或大通(Chase)等信用卡，往往能獲得更好的優惠，之後可以將積分轉移至許多合作夥伴，透過這種轉點方案，可能獲得價值更高、用途更廣泛的積分。他建議使用point.me和seats.aero等網站，以最少的里程數完成訂票。

凱利表示，兌換點數時不要選擇美國的大型航空公司，因為有通膨現象。反之應該多關注海外的忠誠旅客計畫。例如，法國航空整個夏季都有飛往歐洲的單程商務艙航班，里程只需要6萬哩，但相同航班若透過達美航空(Delta Air Lines)預訂，則需50萬點數。大通Sapphire Reserve信用卡開卡即贈15萬點數，而且還是法國航空的轉點合作夥伴。

凱利說，評估信用卡價值時，應綜合考量各項因素。以Capital One Venture X信用卡為例，雖然年費要395元，但附帶300元的旅遊折價券和價值100元的1萬點數，此外還提供貴賓室使用權、旅遊保險以及高品質的客戶服務。

總而言之，如果正在尋找夏季旅遊優惠，仍然可以透過獎勵積分獲得優惠，甚至可以考慮選擇私人飛機，以避開機場的混亂場面。但如果最終決定待在家度假，記得確認積分的有效期限，以免錯過累積的潛在獎勵。

懂得善用自動訂票系統和信用卡的獎勵機制，就能開心出遊又省錢。(美聯社)
懂得善用自動訂票系統和信用卡的獎勵機制，就能開心出遊又省錢。(美聯社)

精華 FAQ

  • 可用Autopilot追蹤機票價格，降價時自動重新訂票並拿回抵用券；住宿與租車則可用Google Hotels、AutoSlash等工具持續監控，比價後再重新預訂，讓支出下降。

  • 因航空公司自家里程常受獎勵機位限制，兌換不一定划算；改用Amex或Chase等可轉點信用卡，通常能轉到多家合作夥伴，取得更高價值與更彈性的使用方式。

  • 例如法航夏季歐洲商務艙單程只要6萬哩，但若用達美訂同航班可能要50萬點數；另外Capital One Venture X雖有年費，卻提供旅遊折價券、點數與貴賓室等回饋。

疫情 油價

上一則

8.5億打造 華裔錢以佳設計 歐巴馬總統中心明天開幕

下一則

回顧任內最大成就 歐巴馬自豪歐記健保通過

延伸閱讀

男子買機票時更改VPN「AI覺得你是有錢人」 同張票價格竟漲四倍

男子買機票時更改VPN「AI覺得你是有錢人」 同張票價格竟漲四倍
達美航空 將在LAX設第2間貴賓室

達美航空 將在LAX設第2間貴賓室
人工智慧正讓消費者多掏錢 如何聰明應對

人工智慧正讓消費者多掏錢 如何聰明應對
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
食品暨藥物管理局(FDA)9日批准25年來第一個進口美國市場的新型防曬霜成分。(美聯社)

25年來首個 食藥局批准新防曬成分 護膚品今年上市

2026-06-10 13:07

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見