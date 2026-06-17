慶祝90歲生日 退休醫師7月將登非洲最高峰吉力馬札羅山

圖為一群大象走在非洲最高峰吉力馬札羅山的山腳下。(美聯社)

89歲的退休 婦科醫師、醫藥記者尤倫(Art Ulene)每周固定鍛鍊，維持體能狀態；老當益壯的他預計6月27日飛往坦尚尼亞，7月1日開始攀登，預計花費13天的時間登頂，挑戰刷新登頂吉力馬札羅山(Mt. Kilimanjaro)年紀最長者的金氏世界紀錄。

華盛頓郵報 報導，尤倫每周三天爬50層樓的樓梯鍛鍊心肺與肌耐力，狀態好時甚至可以攀登55層，之後進行重量訓練。

現居洛杉磯 的尤倫當過婦科醫師，並擔任國家廣播公司新聞網今日秀(NBC Today)醫藥記者長達21年，專門報導美國人藉由改變生活方式重拾健康的故事。

尤倫目前積極為這項艱鉅的任務備戰，希望能在7月13日90歲生日當天，站上海拔超過1萬9341呎的非洲最高峰吉力馬札羅山頂。

這並非尤倫首次踏上吉力馬札羅山，但他此次選擇一條沒走過的路線，雖然比以往更長，但坡度較緩，整體行程節奏也將依據他的年齡與到時候的身體狀況調整。

如果尤倫此次成功登頂，將打破金氏世界紀錄保持人迪斯特爾霍斯特(Fred Distelhorst)於2017年以87歲高齡登頂的紀錄，成為史上登頂吉力馬札羅山最年長的男性。

尤倫與登山公司「世界徒步旅行」(World Wide Trekking)合作，將由嚮導及搬運團隊全程陪同。

他說：「如果我身體不適或出問題，我就會下山。這沒什麼好丟臉，目標不是讓我登頂，而是讓我在保持健康的情況下，盡可能地走得更遠。」

尤倫自稱年輕時很膽小，直到74歲才首次認真嘗試登山運動，此後便一發不可收拾。他在2011年時首度登頂吉力馬札羅山，2013年重返峰頂。然而，他2022年再度挑戰時，卻在海拔1萬7000呎處因身體不適而下撤。

除吉力馬札羅山之外，尤倫還攀登過南美洲四座高峰，並與結婚65年的妻子普莉西拉(Priscilla)一同徒步前往珠穆朗瑪峰基地營，她也曾兩度登頂吉力馬札羅山。

此次登山計畫原定2025年10月出發，但尤倫的右髖關節塌陷，需緊急接受置換手術而延後。如今，新的髖關節「運作良好」，行程也因此調整至剛好慶祝他的90大壽。

尤倫曾任NBC「今日秀」醫藥記者長達21年，報導民眾透過改變生活方式重拾健康的故事；在他看來，積極的心境是長壽的關鍵。

他說：「樂觀是健康的關鍵因素，生活中有很多值得我們欣賞的事物。我感激自己活著的每一天，因為每一天都是成長的機會。」

除了登山，尤倫也熱愛因妻子而接觸的滑雪，甚至已經買好明年猶他州某個滑雪場的季票。

尤倫習慣每天在社區裡散步四哩到八哩，並賦予獨特儀式感與獎勵模式。他說：「我就走一走，停下來聞聞花香，沿途還會經過兩家義式冰淇淋店，一間離家約一哩，走到了就吃小杯；另一間距離家裡有四哩遠，走到那裡獎勵自己吃雙口味大杯。」

89歲的退休醫師、記者尤倫每周固定鍛鍊，希望7月登頂吉力馬札羅山慶祝90歲大壽。(取自領英網站)