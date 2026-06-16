華女棄紐約25萬年薪改開抹茶店 收入降9成卻甘之如飴

楊米雪在曼哈頓下東城經營著一家名為「抹茶之家」的咖啡廳，雖然收入降低近九成，她仍甘之如飴。示意圖。(美聯社)

29歲的楊米雪(Michelle Yeung，音譯)以前在紐約做軟體工程師，年收入大約25萬元，是她生平第一次不用為錢發愁。工作了一段時間後她卻覺得每天坐在電腦螢幕前已經失去意義。如今，楊米雪在曼哈頓 下東城(Lower East Side)經營著一家名為「抹茶之家」(Matcha House)的咖啡廳，雖然收入降低近九成，她仍甘之如飴。

CNBC Make It報導，楊米雪出生於舊金山 ，在她人生最初八年裡，一家五口住在華埠 的一間地下室套房公寓。她表示，父親在她12歲時離開家庭後，母親靠著在家經營托兒服務，扶養她與兩位哥哥長大。她說，「我的家人很努力不讓我覺得我們很窮，但我其實非常清楚我們確實很窮。」

楊米雪說自她懂事起，家裡的終極目標就是經濟穩定，她和哥哥們都想著要發財或至少不用再為錢苦惱。2019年她從華盛頓大學畢業後，同年12月就在紐約找到了第一份軟體工程師工作，薪水加獎金約16萬元，當時她感覺像做夢一樣。

接下來幾年裡她的薪酬穩定成長，她卻覺得與工作卻愈來愈疏遠，很快意識到做這份工作只是因為收入豐厚，「我到底為了什麼而做這些？」這種不滿最終促使她下定決心徹底離開軟體業。2023年她開始積極存錢，削減諸如叫車、串流媒體訂閱、旅行等開支，存下一筆離職資金。

2024年夏天，楊米雪在曼哈頓和朋友們一起喝抹茶時，開始認真思考一個她多年前就注意到的問題：紐約似乎沒有一家像樣的抹茶店。她一直在家自製抹茶，最後她意識到自己開一家抹茶館或許正是她在尋找的出路。即便決定要開抹茶館，她也沒有立刻辭去工作，而是一邊繼續在科技公司工作，一邊花幾個月為抹茶之家打下基礎。

2024年秋季她前往日本深入了解抹茶的採購與製作流程。回到紐約後，她每天早上5點到10點在星巴克上早班累積經驗，覺得執行一項自己設下的任務、學習全新技能的感覺非常棒。到2025年初，她認為已經準備好告別軟體業，那時她存下超過20萬元。

開店比她預想的困難得多，像是承包商經常草草了事或無法按時完工，2025年7月開業前一晚還淹水。開幕初期她經常一天工作12個小時，每杯飲品都是她親手調製。她只給自己必要的薪水，並將大部分利潤再投資於店面，用於人員配備和營運。她預計2026年的年薪約為3.3萬元，比之前減少了87%，「我現在不再那麼重視錢了，到頭來我只想為自己做的事感到快樂」。

楊米雪2024年前往日本深入了解抹茶的採購與製作流程。示意圖。(美聯社)