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CBS「60分鐘」資深記者沛里痛罵老闆一頓揚長去 掀職場共鳴

編譯廖振堯／綜合報導
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「60分鐘」資深記者沛里最近一件「壯舉」可能是許多上班族的終極夢想：公開且毫不留...
「60分鐘」資深記者沛里最近一件「壯舉」可能是許多上班族的終極夢想：公開且毫不留情地痛斥自己的老闆。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)資深記者沛里(Scott Pelley)光鮮亮麗又能周遊世界、年薪百萬的夢幻工作，似乎已經夠令人稱慕，但他最近一件「壯舉」可能才是許多上班族的終極夢想：公開且毫不留情地痛斥自己的老闆。

美聯社報導，沛里1日在一場CBS員工會議上爆發怒火。當時新聞節目「60分鐘」新任執行製作比爾頓(Nick Bilton)出席了會議，比爾頓是由去年10月起擔任CBS新聞部總編輯的魏斯(Bari Weiss)所延攬加入。

據悉，沛里在會上追問比爾頓有關上周前執行製作人西蒙(Tanya Simon)、採訪記者艾爾方希(Sharyn Alfonsi)與維加(Cecilia Vega)遭解雇的問題，並指控管理層正在扼殺這個節目。沛里談到魏斯時表示，「她根本沒資格擔任這個位置。」接著他又將怒火轉向比爾頓：「你也沒什麼資格做這份工作。」沛里隔日便遭解雇，美聯社取得的解雇通知中，比爾頓指責沛里充滿粗魯和蔑視地攻擊他。

消息傳出後，沛里被許多人視為美國勞工的代言人，不少人為他的直言不諱喝采，他的反擊觸動了許多曾因無能主管而感到怒火中燒的打工人。

奧克拉荷馬州瓊斯市40歲數據分析師泰拉(Zach Tyra)表示，能夠痛斥老闆然後揚長而去，這就是美國夢。他回憶自己也曾遇到一位「一竅不通」的前老闆，「我做不到像沛里那樣，因為我沒有他那樣的安全網、資源、人脈，我沒法跟老闆說滾蛋，只能默默忍受。」泰拉也說，奇怪的是就算沛里並不是那種典型藍領英雄，卻還是能跟他產生共鳴，「我認為每個人都能理解那種堅持自己信念的感受」。

在波士頓經營公關公司的海德瑞克(Parry Headrick)，也想起年輕時在一家小報社擔任記者的日子，當時他持續追蹤一群因疑似接觸有毒廢棄物而生病的人，好不容易贏得其中一個家庭的信任後，卻發現編輯們竟然為了聳動報導，為患病的孩子取了個「有毒男孩(toxic boy)」的吸睛標題，海德瑞克徹底失去對上司的信任，衝著出版商與總編輯大吼大叫後辭職離開。

海德瑞克表示，「沛里的故事如此打動我，就是因為這件事，大多數美國人心中都存在著一種渴望，那就是向掌權者說出真話」。

許多上班族都曾因無能主管而感到怒火中燒。示意圖。(美聯社)
許多上班族都曾因無能主管而感到怒火中燒。示意圖。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他主要是追問《60分鐘》近期多人遭解雇的原因，並當場指控管理層正在傷害節目運作，認為新高層的做法已經影響團隊與節目的專業性。

  • 他先批評CBS新聞部總編輯魏斯沒有資格坐在那個位置，接著又對新任執行製作比爾頓說，你也沒什麼資格做這份工作，語氣極為直接。

  • 因為許多人都曾面對無能或強勢主管卻無法反抗，沛里敢公開發聲、再揚長而去，讓不少人投射自己的職場委屈與對權力者說真話的渴望。

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