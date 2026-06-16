不需大學學歷、不易被AI取代 飛機維修技師年薪6位數 仍嚴重缺工

全美超過40%的航空維修技師年齡超過60歲，新進技師卻難以補足缺口。圖為一名飛機維修技師在華盛頓州的軍事基地工作。(美聯社)

飛機維修技師不需要大學學歷、不易被人工智慧(AI)取代，且入行幾年內年收入就有望突破10萬元。然而大量經驗豐富的老師傅即將退休 ，各類新進技師卻難以補足缺口，加上訂單積壓、工作量上升，種種因素正埋下定時炸彈，航空業人才荒的問題恐隨時引爆。

華爾街日報報導，國際管理諮詢公司奧緯諮詢(Oliver Wyman)與航空技師教育委員會(Aviation Technician Education Council，ATEC)的報告指出，全美超過40%的航空維修技師年齡超過60歲，正快速接近退休年齡。另一方面，航空公司除了有大量新飛機訂單積壓，這些維修技師還要維護數十年來機齡最老舊的一批客貨機機隊，意味著工作量持續增加。

產業報告預測，明年北美地區的專業證照維修技師缺口預估將接近7000人，或相當於產業需求的12%；無須證照的維修人員則估計將短缺1萬5000人。航空業人力資源公司Aerotek主管桑佐內(Anthony Sanzone)表示由於勞動力短缺，自2020年以來起薪已飆升約50%。

維修技師短缺的問題肇因於20多年前，奧緯諮詢交通運輸業務合夥人普倫提斯(Brian Prentice)指出，早在全球金融危機之前，航空公司就因為重整和破產而放慢聘雇腳步。技術人員短缺問題在2010年代末期開始浮現，接著新冠疫情期間，許多資深技師被解雇或自願退休。隨著新一波退休潮即將到來，普倫提斯說即使能夠逐一填補空缺，仍然會損失大量的經驗和技術傳承。

各大航空公司紛紛加強培訓和聘雇，近年來如聯合航空(United Airlines)等業者為了招攬人才到較難找到員工的樞紐機場任職，甚至提供高達7萬5000元的簽約獎金。聯合航空招募經理莫伊拉斯(Magda Moiras)表示，該公司初級有證技師年薪約8萬1000元。工作八年後薪水可封頂，資深技師年薪(不含加班費)約13萬5000元。

區域性飛機維修機構缺乏人力的感受最明顯。在內布拉斯加、密西根和猶他州為私人商務客機服務的鄧肯飛機維修公司(Duncan Aviation)表示其技師缺口達10%，無法滿足業務成長的需求。副總裁蘭格爾(Jeremy Rangel)表示已大力招募退伍軍人，目前退伍軍人占員工總數25%。

飛機維修技師不需要大學學歷、不易被人工智慧取代，且入行幾年內年收入就有望突破10萬元。圖為聯合航空公司的一名技師修理777客機的視頻線路。(美聯社)