全美1250萬人孤獨終老 65歲的她生病時驚覺單身成負擔

數據顯示全美年逾50歲以上人口約有1250萬人獨居，隨著歲月，這群獨居老人身陷病老苦危機，不但得面對孤獨終老，也形成社會一大隱憂。示意圖。(美聯社)

數據顯示全美年逾50歲以上人口約有1億2500萬人，其中10%、也就是1250萬人是獨居老人，隨著歲月，這群獨居老人身陷病老苦危機，不但得面對孤獨終老，也形成社會一大隱憂。

華爾街 日報(WSJ)報導， 定居波士頓 郊區、現年65歲的艾美·坎特(Amy Kant)熱愛單身自由生活，儘管膝下無子，對於能夠瑜伽倒立以及每日步行5哩仍深感自豪。

不料數年前，因接受背部與心臟瓣膜置換手術後，住家逐漸變成復健病房，坎特開始思考養老、遺產規劃以及棲身之處等獨居老人的生活難題，驚覺單身生活已然成為負擔：「所有的事情都得靠我自己來做。」

樂齡會(AARP)調查發現，美國年逾50歲的成年人數超過1億2500萬人，其中約10%、至少1250萬人是沒有配偶或子女的獨居老人，而且無論男女、人數持續增加，原因與老人離婚率不斷攀升以及成年子女與父母親關係疏遠有關。

年輕時的坎特沒有為人生制定周全計畫，20、30歲階段，為了投入藝術創作，選擇收入較低的非營利組織工作，利用夜間作畫、下班後還可以外出社交，由於不用打理家務、輔導子女功課或忙著存兒女大學學費，讓許多朋友羨慕不已。

到了40多歲，獲得工商管理碩士學位的坎特轉換跑道，從事募款工作，雖然曾考慮過收養孩子，但最後放棄；直到50多歲轉型成獨立顧問，開始動用個人退休儲蓄帳戶401(k)，而且母親過世後，坎特一度後悔沒有成為單親母親。

儘管坎特對目前財務狀況感到滿意，仍擔心一旦股票下跌，個人資產縮水，因此有意重返職場兼差，但隨著病情長期化，終於意識到指定代理人的重要性，於是坎特請求大學老友擔任醫療代理人，並握有一份朋友清單，以便生病時可以協調探訪事宜，還需要研擬遺囑決定遺產分配，坎特直言：「說實話，我有點困惑，因為我想幫助所有人，這有點荒謬。」

由於「被選中的家屬」(chosen family)各有家庭需要照料，讓坎特意識到未來無法長住樓梯公寓，最終仍需賣房搬家，意味著必須放棄3.75%的房貸利率以及遠離既有的社交圈，面對餘生的變化與挑戰，坎特強調：「我會思考我的人生會留下什麼。」