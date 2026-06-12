GLP-1藥物貴、停藥率高 愈來愈雇主和健保拒給付

愈來愈多雇主與醫療保險計畫開始拒絕支付諸如Ozempic、Wegovy等減重用途的GLP-1減肥藥。（美聯社）

愈來愈多雇主與醫療保險 計畫拒絕為減重用途的GLP-1減肥藥(例如Ozempic、Wegovy)埋單。最新調查發現，近半數未給付這類藥物的企業表示，「無論價格多低都不會納入」。成本與高停藥率是主要考量，信諾健保集團(Cigna)已率先停止為自家員工付錢買藥。

富比世(Forbes)雜誌報導，根據一份最新報告，雇主與醫療保險計畫不願為昂貴的GLP-1藥物，例如「胰妥讚」(Ozempic)、Zepbound與Wegovy支付減重及治療肥胖的費用。藥品策略集團(PSG )在9日公布針對超過235名雇主、醫療保險計畫與工會代表的調查顯示，近半數(49%)目前未將GLP-1藥物納入肥胖治療給付範圍。這些企業表示，「不論價格降到多低，都不會納入給付。」在投保人數中位數為1.4萬人的受調者中，有高達九成表示，對計畫負擔GLP-1費用的能力「中度」或「非常」擔憂。

PSG副總裁摩根·李伊(Morgan Lee)表示，「隨著藥品成本攀升，給付方正面臨重新評估福利設計與成本管理策略的壓力。光就GLP-1是否給付來說，福利主管既要面對需求暴增、又要擔心負不負擔得起，還不確定病人長期療效如何，這就是他們做取捨時很典型的一個例子。」上周，Cigna已證實將自7月1日起不再為其自家員工給付GLP-1減重藥物，但不會影響對第二型糖尿病(type-2 diabetes)治療處方的給付。

Cigna的做法，與PSG報告中約95%的雇主一致，這些雇主都有為第二型糖尿病患者給付GLP-1藥物。目前愈來愈多雇主也鼓勵員工自己去自費市場購買GLP-1藥物，該市場的價格這一年來已經降了不少，每個月大概花150元左右，就能買到口服藥或注射劑型，而且這樣的情況並不罕見。但影響雇主與醫療保險計畫決定不給付GLP-1藥物的因素不只是成本。

PSG的報告還指出，「停藥率居高不下，現在已成為給付決策中的主要因素，因為在服用GLP-1的非第二型糖尿病患者中，有近三分之二在一年內停止治療。」另外，還有72%的受調者說，「病人容易停藥」和「停藥後體重又回升」對他們要不要給付GLP-1藥物的決定，具有「至少中等程度的影響」。

對此，李伊表示，「停藥率真的很高。雇主會想，如果員工不會長期吃，那花這筆錢到底值不值得？能不能看到回報？」