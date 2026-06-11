美國鑄幣局預售2026年世界盃紀念幣。(圖截自美國鑄幣局)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國為2026世界盃發行三款紀念幣，涵蓋金銀與鍍金版本。

美國為2026世界盃發行三款紀念幣，涵蓋金銀與鍍金版本。 重點二： 紀念幣圖案結合足球動作與標語，凸顯世界盃運動特色。

紀念幣圖案結合足球動作與標語，凸顯世界盃運動特色。 重點三：美國郵政同步推出北美足球郵票，延續足球主題收藏熱潮。

2026年世界盃 足球賽(FIFA World Cup 2026)11日在墨西哥 開幕，聯合主辦國美國將在本土11個城市舉辦78場比賽。躬逢其盛，美國鑄幣局(U.S. Mint)和郵政總局(U.S. Postal Service)特別發行紀念金幣和紀念郵票，提供美國平均30年一遇的收藏機會。

據美國鑄幣局消息，6月4日起預售2026年世界盃紀念幣，接受預訂，7月下旬開始出貨。

本屆世界盃紀念幣項目包括一枚5元金幣、一枚1元銀幣和一枚0.5元鍍金幣，設計均體現足球運動和世界盃的特色。

3款紀念幣 罕見珍品

紀念幣由鑄幣局獨家設計，金幣中央有一個足球圖案，邊緣刻著一圈英文，「足球團結世界，我們信賴上帝，2026，自由」(Football unites the world, In God, we trust, 2026, Liberty)。而銀幣則是一名球員在空中「倒掛金鉤」射門，鍍金幣則是一名球員用「膝蓋掂球」。

紀念幣現已開啟預售，僅在2026年發行。優惠促銷價有效期至7月6日下午3時(美東時間)，之後將恢復原價。

在優惠促銷價有效期前24小時內，每戶家庭每款黃金產品(精製5美元金幣和未流通5美元金幣)和三枚硬幣套裝(含一款金幣)的訂單限購一件。現在預訂可享有限時特惠預售價格。

鑄幣局並說明，每售出一枚5元金幣，將收取35美元附加費；每售出一枚銀幣，將收取10元附加費；每售出一枚0.5元，將收取5元附加費。這些附加費將支付給FWC2026 US, Inc.。國際足總承諾將所有附加費100%用於軍人家庭的青少年足球項目，直接惠及軍人子女。

北美足球郵票已發行

另據美國郵政總局消息，波士頓世界博覽會(Boston World Exposition)5月28日首發「北美足球郵票」(North American Soccer stamp)，作為郵票展體育主題日的一部分。

郵政總局的藝術總監阿卡拉(Antonio Alcalá)長期關注足球運動，他也參與了2023年女子足球郵票的設計工作。

著名的「進球囉！」(Gooooooooal)的喊聲，最初由拉丁美洲的球賽解說員喊出，後在1990年世界盃期間推廣開來。如今，從校園球場到世界盃決賽現場，世界各地都能聽到這一句聲若洪鐘、音宇寛廣、持續悠長的「Gooooooooal」。

北美足球郵票以20枚一版的形式發行。作為永久郵票 (Forever stamps)，其價值始終與目前1盎司一級郵件的郵資相等。郵票資訊正在使用#SoccerStamp標籤分享。民眾購買北美足球郵票，可透過usps.com/shopstamps上的郵政商店、致電844-737-7826、透過美國集郵協會(USA Philatelic)郵寄，或前往全國各地的郵局購買。