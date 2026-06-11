世界盃首度連3場開幕式 夏奇拉、凱蒂佩芮輪番表演

加拿大代表性歌手Michael Bublé（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026世界盃因三國聯辦，史無前例安排三場獨立開幕典禮。

2026世界盃因三國聯辦，史無前例安排三場獨立開幕典禮。 重點二： 墨西哥由夏奇拉與Burna Boy壓軸，並演唱官方主題曲《Dai Dai》

墨西哥由夏奇拉與Burna Boy壓軸，並演唱官方主題曲《Dai Dai》 重點三：美國場由凱蒂佩芮領銜，另有Future、Lisa、Rema與Anitta同台。

獨立報報導，2026年世界盃 的等待即將結束，由於其前所未有的舉辦形式，這項賽事將以極為盛大的方式揭開序幕。

本屆首次由美國、加拿大與墨西哥 共同承辦這項足球最高殿堂賽事，也因此擁有難得的主場優勢。

由於有三個主辦國，因此將依照傳統，在各自主辦國的首場比賽前舉行三場獨立的開幕典禮，並邀請眾多一線藝人與表演者為賽事揭幕。

這三場大型開幕典禮由義大利 製作人Marco Balich統籌策畫，他因負責今年米蘭—科爾蒂納冬季奧運開幕式而廣受讚譽。

以下為2026世界盃開幕典禮演出資訊。

墨西哥開幕典禮

墨西哥將率先舉行開幕典禮，時間為美東時間6月11日(星期四)下午1點30分，地點在墨西哥城。

典禮將於墨西哥城體育場(全球更廣為人知的名稱為阿茲特克體育場 Estadio Azteca)舉行，並在A組墨西哥對南非的比賽前登場，這場對決也重現了2010年世界盃在約翰尼斯堡的開幕戰組合。

夏奇拉(Shakira)與Burna Boy將擔任壓軸演出，並演唱本屆賽事官方主題曲《Dai Dai》。

其他表演嘉賓包括Alejandro Fernández、Belinda、Danny Ocean、Maná以及Tyla等人。

加拿大開幕典禮

加拿大開幕典禮將於美東時間6月12日(星期五)下午1點30分，在多倫多BMO Field舉行，並於地主加拿大對波士尼亞與赫塞哥維納的比賽前進行。

加拿大代表性歌手Michael Bublé將領銜演出，其他表演者包括Alessia Cara與Alanis Morissette。

巴勒斯坦歌手Elyanna也將登台演出，法國歌手Vegedream亦在名單中，他最著名的作品是《Ramenez la coupe à la maison》，用來慶祝法國在2018年世界盃奪冠。

其他參與演出者還包括Jessie Reyez、Nora Fatehi、Sanjoy與William Prince。

美國開幕典禮

美國將在洛杉磯舉行第三場也是最後一場開幕典禮，時間為美東時間6月12日(星期五)晚上7點30分，地點為 SoFi Stadium，並在美國對巴拉圭的比賽前進行。

國際流行歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)將擔任主秀，並與饒舌歌手Future同台演出。

Tyla將第二次登台(她已在墨西哥演出)，此外還包括BLACKPINK成員Lisa、奈及利亞歌手Rema，以及巴西歌手 Anitta。

美國過去在世界盃開幕典禮上也有許多經典時刻，其中最著名的是1994年芝加哥世界盃開幕前Diana Ross的著名點球失誤表演。

國際流行歌手凱蒂佩芮。（美聯社）