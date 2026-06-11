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2026年世界盃最帥球衣排行榜 法國封王 美國第4

編譯馬雯婷／綜合報導
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法國主場球衣的藍色調營造出深度與流動感，白色翻領則增添復古而優雅的氣息；排名第一...
法國主場球衣的藍色調營造出深度與流動感，白色翻領則增添復古而優雅的氣息；排名第一帥。圖為法國球員切爾基(中)4日穿著新球衣踢球。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：本屆世界盃球衣榜單改評整套主客場系列。
  • 重點二：法國憑低調奢華設計奪冠，成為時尚球衣王者。
  • 重點三：美國與巴西入榜前五，展現鮮明文化與創意。

雅虎新聞網報導，本周48支國家隊將齊聚北美，迎接史上規模最大的FIFA世界盃。除了場上的精彩對決，各國戰袍同樣是球迷矚目的焦點。從經典配色到大膽的文化致敬，再到突破框架的創新設計，本屆世界盃勢必帶來一場精彩絕倫的視覺盛宴。

歷屆世界盃最佳球衣的評選並不少見，但本次排名的評選標準有所不同，評比對象並非單一球衣，而是完整的球衣系列。要躋身榜單，主場與客場球衣都必須同樣出色。評選結果認為，有十支國家隊交出了最令人印象深刻的作品，前五名為：

第5名：巴西

巴西主場黃色球衣的最新版本，在向國家足球傳統致敬的同時，也透過布料中的幾何細節巧妙融入國旗元素。

客場球衣則展現更大膽的創意。這款與Jordan Brand聯名打造的藍黑設計，靈感來自亞馬遜雨林及其色彩最鮮豔的生物之一，整體風格充滿冒險精神。

第4名：美國

多年來，美國球迷始終批評國家隊球衣缺乏創意。但這一次，美國隊帶來了本屆最出色的主客場組合之一。主場球衣重新喚起1994年世界盃的經典記憶，流動感十足的紅白波浪條紋，讓整體造型更具個性與動態感。

客場球衣則進一步完善這套設計理念。星星與條紋簡潔、有力，而且一眼就能辨識出濃厚的美國特色。

第3名：阿根廷

衛冕冠軍的阿根廷主場球衣，天藍與白色直條紋早已成為足球世界最具代表性的經典之一。真正讓整個系列更上一層樓的，是客場球衣。

這件黑色戰袍融入布宜諾斯艾利斯的藝術文化元素，大膽鮮明、充滿個性，毫不掩飾自己的與眾不同。

第2名：烏拉圭

烏拉圭的球衣系列散發出一種從容而堅定的自信。主場球衣是經典天藍色搭配俐落領口與低調細節，展現出世界冠軍應有的沉穩氣質。

客場球衣則展現了更豐富的創意與野心，同時深深扎根於歷史之中。其靈感來自烏拉圭於1930年贏得首屆 FIFA 世界盃的榮耀時刻。

第1名：法國

法國憑藉本屆最完整、最成熟的球衣系列登上榜首。主場球衣堪稱低調奢華的最佳示範。層次豐富的藍色調營造出深度與流動感，白色翻領則增添復古而優雅的氣息。青銅色細節提供恰到好處的對比，既提升質感，又不喧賓奪主。

客場球衣同樣令人印象深刻。這套系列完美展現優秀國家隊球衣深厚的文化意涵、鮮明的視覺識別，以及極高的辨識度。

7月19日，最終只有一支球隊能高舉世界盃冠軍獎盃。但在屬於時尚與設計的世界盃賽場上，法國早已率先封王。

日本公布世界盃球衣，排在第七帥。(路透)
日本公布世界盃球衣，排在第七帥。(路透)

Nike在洛杉磯The Grove購物中心展出美國男足隊的世界盃主場球衣，紅白波...
Nike在洛杉磯The Grove購物中心展出美國男足隊的世界盃主場球衣，紅白波浪條紋的流動感十足，排在第四帥。(路透)

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