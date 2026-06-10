「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

很多人認為退休後會有很多時間，因此花大錢買休閒用車或度假屋。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休後一次性送錢給子女，常因收入規畫未定而成為遺憾。

退休後一次性送錢給子女，常因收入規畫未定而成為遺憾。 重點二： 露營車、度假屋等奢侈品，常被高估使用頻率與低估持有成本。

露營車、度假屋等奢侈品，常被高估使用頻率與低估持有成本。 重點三：大型裝修與錯誤投資，可能侵蝕長期照護資金並放大退休風險。

對很多人而言，退休 代表有更多時間追求夢想、陪伴家人，或是探索世界。然而退休後收入來源通常與以往有落差，大筆花費造成的衝擊可能影響更大，也有人因為花大錢買房子、露營車或進行投資導致財務困難，懊悔不已。Parade報導訪問退休規劃專家，了解人們在退休後最常感到後悔的購買項目，以及如何應對財務失誤。

1. 送給子女的錢

財富管理公司Cedar Point Capital Partners的國際財務規畫師馮亞森(Trent Von Ahsen)說，退休後變得過度慷慨，可能成為一大遺憾。馮亞森表示，無論是退休後一次性送給子女大筆金錢，或是透過替他們共同簽署貸款 來幫助他們提前站穩腳步，退休人士往往會對這些決定感到後悔，尤其是在「退休人士尚未完全釐清自己的退休收入規畫之前」就做出這些安排時，更是如此。

2. 露營車或度假屋及其他奢侈品

很多人認為退休後會有很多時間，因此花大錢買休閒用車或度假屋，但長者法認證律師法爾(Evan H. Farr)說，人們往往低估這類奢侈品的長期持有費用，卻高估自己的使用頻率。退休生活會影響生活方式和消費習慣，雖然有些人以為退休後會時常旅行、每周末都和家人聚會，或是花上好幾個月旅遊，實際上卻很少如此。

3. 大型房屋裝修工程

投資房屋聽起來是很不錯的規畫，但法爾表示，很多退休人士為了在地養老(aging in place)而花費數萬元翻新住宅，過了幾年之後，才發現自己需要生活輔助、失智症或安養院照護。如果沒有為不斷變化的需求做好準備，事後就會後悔將原本該用於長期照護的資金花在裝修。

4. 錯誤投資商品

法爾說，有些退休人士後悔購買自己不完全理解的金融產品。銷售員會聲稱安全或高收益，向客戶推銷高佣金、投機性投資或流動性差的私募基金。退休後要從代價高昂的理財失誤中恢復，往往非常困難，因此這類大筆開銷會特別讓人懊悔。

馮亞森說，如果符合上述任何一種經歷，你並不孤單，而且還有轉圜的餘地。當你開始對大筆開銷感到後悔時，首先應該避免受情緒左右，並問自己以下幾個問題，分別是這項購買每年需要花費多少錢、若出售該物品能收回多少錢、保留該物品需要放棄什麼。

馮亞森說，有時候正確答案就是賣掉該物品，但有時保留該物品，同時調整其他方面的開銷會更好。關鍵在於不要因為自尊或面子問題，導致一次購買變成長期財務上的包袱。

退休後對親人過度慷慨，可能成為遺憾。(美聯社)